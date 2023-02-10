美國稱中國氣球有情報天線系統 以及炸藥

中國/美國/氣球事件

美國總統拜登政府官員稱，穿越美國的中國氣球攜帶了用於情報收集和通信的天線和傳感器。這是迄今為止關於中國偵查計畫的最詳細證據。

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據華爾街日報署名Vivian Salama / Michael R. Gordon今天報道稱，美國稱中國氣球攜帶能收集情報的天線等設備。周四，來自美國國防部、國務院和聯邦調查局(FBI)的一系列官員描述了上述新信息，同時，拜登政府準備針對涉及該中國氣球計畫的公司和實體採取行動，但未說明是什麼行動。美國稱該氣球計畫已對五大洲的40多個國家進行了偵查。

很多相關信息都來自在這個氣球上周六被擊落於大西洋海岸附近之前飛躍美國期間對其進行的八天追蹤。美國國務院的一位高級官員說，高空U-2偵察機拍攝的圖像顯示，該氣球配備了多個天線，包括一個可能有能力對通信進行地理定位的陣列。

上述U-2偵察機和其他偵察飛行還發現，該氣球攜帶了能夠為一個情報收集傳感器陣列提供動能的大型太陽能電池板。美國國務院官員說，該氣球的製造商與中國軍方有直接關係。

隨着FBI人員檢查從南卡羅來納州海岸附近水域打撈出來的這個監視設備的部件，預計未來幾天會有更多信息。周四中午前後，由於天氣原因，海軍暫停在搜索中使用潛水員，一位國防部官員說，耽擱可能會持續到周末。

拜登政府正試圖通過提供詳細的信息來支持其觀點，即該飛行器是為高空間諜活動而設計的，而不是像中國所說的那樣，用於民用氣象研究。

美國政府表示，已知中國偵察氣球之前至少有四次闖入美國大陸上空，其中有三次發生在特朗普政府時期。這些氣球飛行持續時間要短得多，而且當時沒有被北美防空司令部發現。官員們已經表示，美國情報部門後來才確定發生過這些闖入行為，並告知北美防空司令部。

美國官員希望從FBI對該氣球殘骸進行的物證鑒定調查中了解更多關於該氣球性能的信息。FBI高級官員周四告訴記者，到目前為止，FBI只檢查了該氣球的頂篷、一些線路和少量的電子設備。

其中一位官員表示，FBI仍在等待處理該氣球下方所懸掛設備的最大部分，其中可能放置了大部分前述電子設備。這些官員表示，FBI已開始將相關物品運送到位於弗吉尼亞州匡蒂科的FBI實驗室，以去除殘骸上的鹽分和海水，並對其進行處理以供進一步研究。

華爾街日報引述一位官員表示，這艘氣球飛艇配備了小型炸藥，可以使所攜帶的監控設備失效，不過，這些炸藥沒有被引爆。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%A7%B0%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B0%94%E7%90%83%E6%90%BA%E5%B8%A6%E4%BA%86%E8%83%BD%E6%94%B6%E9%9B%86%E6%83%85%E6%8A%A5%E7%9A%84%E5%A4%A9%E7%BA%BF%E5%92%8C%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AE%BE%E5%A4%87-33a72823