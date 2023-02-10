美國稱被擊落的中國氣球“顯然”配備了間諜工具

氣球風波

太平洋 – 美方2月9日表示，被美國軍方擊落的中國氣球能夠收集情報信號，是中國在全球進行軍事監視計畫的一部分。這位官員談到回收的氣球部件時說：“它上面有多個天線，包括一個可能能夠收集和地理定位通信的陣列”。“它配備了足夠大的太陽能電池板，可以產生操作多個主動情報收集傳感器所需的電力。”

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美國國務院一名高級官員在一份聲明中說：“高空氣球的設備顯然是用於情報監視，與氣象氣球上的設備不一致。”該官員駁斥了北京關於被擊落的氣球正在收集天氣數據的論點。

與此同時，聯邦調查局繼續搜集從周六在南卡羅來納州海岸附近的大西洋上空被美國戰鬥機擊落的氣球殘骸。

這位美國國務院官員說：“這類活動通常是在中國人民解放軍的指導下進行的”。軍方表示，“我們相信，氣球製造商與中國軍方有直接關係，根據解放軍官方採購門戶網站上發布的信息，並且是解放軍認可的供應商。”

這位官員說，該製造商“在其網站上宣傳氣球產品，並播放過去飛行的視頻，這些視頻似乎飛越了美國領空和其他國家的領空。這些廣告宣傳的氣球視頻似乎與美國認定侵犯數十個國家領空的氣球具有相似的飛行模式。”

這位官員補充說，從中國的“信息和公眾評論中，很明顯，他們一直在急於解釋為什麼他們侵犯了美國的主權，但是卻仍然沒有給出合理的解釋--而且總是疲於應對。”

當被問及國務院的評估時，一名聯邦調查局高級官員表示，他無法明確說氣球是否正在收集信號情報，並指出聯邦調查局專家迄今為止只回收了氣球有效載荷的“一小部分”。

這位官員在與記者的電話新聞發布會上說：“我認為，根據我們所看到的，根據我們在聯邦調查局掌握的事實以及他們所檢查的情況，我們無法給你一個判定”。 “現在對我們來說還為時過早。”

這位官員說，聯邦調查局早在2月1日就與美國軍方的北方司令部保持聯繫，因為他們懷疑氣球上有電子有效載荷。

這位官員說，聯邦調查局的專家周日晚些時將抵達現場檢查碎片，周一將第一批證據運送到弗吉尼亞州匡蒂科的實驗室。

這位官員說，到目前為止，聯邦調查局收集的少量證據包括氣球和頂篷，一些電線和“非常少量”的電子設備。

氣球的有效載荷已經沉入海底，聯邦調查局和海軍潛水隊繼續尋找證據並將其撈上水面，如果有收穫便可能運送到匡蒂科。

“我認為我們現在評估其意圖是什麼以及設備如何運行還為時過早，”這位官員說。

中國9日駁斥了美國的指控，稱其為“這是美方對中國進行信息輿論戰的一部分”。外交部發言人毛寧重申了北京的堅稱，即大型無人氣球是一艘民用氣象飛艇，因意外被吹離航線，而美國“反應過度”將其擊落。