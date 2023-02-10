美軍：中國擁有比美國更多的洲際彈道導彈發射器

中國/核武器

美國軍方通知國會，中國現在擁有比美國更多的陸基洲際彈道導彈發射器，這加劇了關於華盛頓應如何應對北京方面核武擴張的辯論。

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據華爾街日報報道稱，美國軍方報告稱中國擁有比美國更多的洲際彈道導彈發射器。負責監督核軍力的美國戰略司令部的指揮官於1月26日致信參眾兩院各自的軍事委員會稱：“中國擁有的陸基固定和移動洲際彈道導彈發射器數量超過了美國。”

目前，美國在威懾俄羅斯可觀的核力量以及中國日益擴大的核武庫方面面臨挑戰。美國議員之間的辯論越來越激烈，參與的議員越來越多，主題是如何才能最好地制衡中國政府，包括美國國防部對最近穿越美國並在蒙大拿州上空盤旋的疑似中國偵查氣球的反應；美軍的部分洲際彈道導彈設施部署在蒙大拿州。

美國的核力量比中國大得多。美國正對其核武庫中的陸基、海基和空基這三個層面的核力量進行全面現代化改造。

據美國官員和政府外部專家，中國的許多陸基導彈發射器仍是空的。

戰略司令部還通知國會，美國擁有比中國更多的洲際陸基導彈和安裝在這些導彈上的核彈頭。美國官員說，該司令部的通知不包括可從潛艇發射的導彈和遠程轟炸機，在這些方面美國擁有絕對優勢。

然而，共和黨議員已經提出，前述洲際彈道導彈發射裝置表明了中國在遠程導彈方面的雄心之大，因此敦促美國擴大自身的核力量以抗衡俄羅斯和中國的核力量。

根據五角大樓去年發布的一份報告，中國料將在2035年之前擁有約1,500枚核彈頭，相比之下，2021年的估計可用存量為400多枚。中國拒絕與美國進行軍控談判。

中國核力量的增長讓人們擔心，該國可能利用核升級的威脅來勸阻華盛頓在危機期間馳援台灣。美國一直未向烏克蘭提供遠程武器，也沒有向該國派遣美國部隊，因為想避免與擁有核武器的俄羅斯發生直接衝突。

中國核力量的增長也提高了北京與華盛頓之間任何潛在的常規衝突演變成核衝突的風險，儘管五角大樓已經表示，因台灣問題導致的軍事對抗似乎並非迫在眉睫。中國擁有一支由移動式洲際彈道導彈發射器組成的艦隊，並擁有大約20枚液體燃料發射井導彈。中國還在建造三個洲際彈道導彈發射井場，按計畫將容納至少300枚現代固體燃料導彈。

據華爾街日報稱，多數美國官員目前的假設是，在未來10年左右，所有這些發射井都將裝滿裝有核彈頭的洲際導彈。

隨着關於中國核計畫的不確定性上升，美國國會去年通過立法，要求戰略司令部在中國擁有的洲際導彈發射井、洲際導彈或洲際導彈彈頭數量超過美國時通知美國議員。