路透：全球投資者對中國國債失去興趣

中國/債券

全球投資者正在減持中國政府債券。中國疫情措施開放雖然刺激經濟，但也導致中國金融採取措施收緊刺激措施，與外國央行加息以對抗通脹相應。

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據路透社報道稱，中國債券市場去年相對異常，因為全球央行匆忙加息以對抗通脹，而北京的政策制定者則面臨由新冠疫情引發的急劇放緩。但現在，隨着經濟迅速重新開放，分析師預計中國人民銀行最終也將收緊刺激措施。

發達市場利率見頂的跡象是 10 年期投資收益率約為 3% 的中國債券缺乏吸引力的另一個原因，因為其他地方可能有更大的資本收益。

來自中國債券通平台的數據顯示，外國投資者在 2022 年賣出了價值約 6,160 億元人民幣（合 906.3 億美元）的債券，持有的債券降至 3.4 萬億元人民幣。債券通平台是外國人投資大陸市場的主要渠道。

與全球緊縮趨勢相反，中國在過去兩年一直在放鬆貨幣政策。這幫助其債券市場表現優於同行。

新華富時中國國債指數 2022 年以本幣計算的回報率為 3.2%，以美元計算為負 5.4%。以美元計算，富時世界政府債券指數下跌 18.3%。

英國資產管理公司 abrdn 的中國固定收益主管 Edmund Goh 也看好那些將率先退出高利率的國家。

AXA Investment Managers 的投資專家、固定收益和多資產解決方案、核心投資主管 Jerome Broustra 同意這種觀點。他超配印尼主權債券和基礎設施相關的離岸中國高收益債券。

隨着美國收益率先是趕上然後又超過中國，中央政府債券收益率較高的緩衝也已經消失。目前，美國國債的 10 年期收益率約為 3.7%，而中國的同等利率為 2.9%。

儘管如此，儘管基金經理正在轉向更具吸引力的市場，但他們預計 CGB 不會出現大規模拋售。