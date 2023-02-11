去年第四季度美國南部邊境中國偷渡客暴增700%

美國媒體周五報道：2022年最後三個月，非法進入美國的中國公民同比暴增超過700%。

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根據美國海關和邊境保護局（Customs and Border Protection）提供的數據，在2022年最後一個季度，該機構逮捕了1862名試圖穿越美墨邊境的中國偷渡客，在2021年的這幾個月里，只有229名來自中國的偷渡客在南部邊境被逮捕。

根據聯邦政府的數據，自2021年2月以來，美國海關和邊境保護局逮捕的無證中國移民數量每月都在增加。機構數據顯示，在整個2022財年，海關和邊境保護局在南部邊境逮捕了1970名來自中華人民共和國的無證移民。

上周在德州被捕的三名中國偷渡客，他們每人向人口走私販支付了 35000 美元。

國土安全部的消息人士告訴媒體，中國偷渡客通常會被加快遣返，除非他們確實擔心返回中國後會受到迫害。一些尋求庇護的人在他們自己的擔保下被釋放到美國，並收到出庭參加移民聽證會的通知。

另據BBC報道：新冠疫情爆發後，中國互聯網上出現越來越多“潤”出中國的討論。許多中國民眾在各種現實壓力下，選擇移民或暫時移居他國。在這波“潤潮”下，有一些中國民眾，以非常規的方式，隨着南美洲難民的腳步，穿越巴拿馬雨林，一路向北到達美墨邊界，再偷渡進入美國。但這段雨林之路，被稱為世界上最危險的偷渡路線之一，除了殘酷的自然因素外，雨林中充斥着被武裝黑幫襲擊搶劫錢財的危機。不過，這似乎都阻擋不了想要逃離家鄉的中國移民者的腳步。