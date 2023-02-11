國民黨副主席夏立言訪中傳達宋濤語：九二共識下歡迎綠營訪陸

台灣/中國/夏立言

台灣中國國民黨副主席夏立言今次訪中先後會見中國國台辦主任宋濤與中共中央政治局常委王滬寧。國民黨官方機構國政基金會資深顧問趙春山昨天晚上接受台灣中央社採訪，積極評價宋濤對夏立言所說，只要認同“九二共識”與反台獨，中國歡迎綠營人士到訪大陸。國民黨方面評價認為是新鮮事物。夏立言稍早會見宋濤當日新聞沒有提及此說法。台灣執政的民進黨連日澄清拒絕接受“九二共識”。

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據中央社今天稱，國民黨副主席夏立言率團訪陸，在北京期間，分別會見中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤，與北京市委書記尹力。

夏立言與宋濤會面談到國共的政治基礎是“九二共識”與反台獨，國民黨國政基金會資深顧問趙春山則在會中表示，國民黨的“九二共識”是原汁原味的“九二共識”。趙春山分析，這與前幾次參與的會議感受不同。近期與大陸學界視訊座談，以及這次的座談，沒有聽到涉台學者講武統與“反分裂法”，取而代之的是恢復交流與對話。

趙春山指出，兩岸兵兇戰危，中國大陸盼能透過國民黨轉達改善關係的意向。因為民共之間沒有互信，對方仍願做好對台灣人工作，代表不希望兩岸關係搞壞。據趙春山也說，王滬寧也親自下指示向宋濤講“他們（台灣農漁民）提的要求，你們一定要落實”，若無法通盤解決，也要采個案處理。

該報道沒有提及國民黨人訪大陸是否當面提及中國軍機軍艦每日擾台，台灣少數縣市的農漁問題，以及中央社記者採訪是否提問此類問題。