法國專家：在新科技上中美都要更勝一籌

中美關係

亞太 – 氣球事件繼續發酵，美國商務部2月10日宣布，將涉及與氣球計畫相關的6家中國公司列入黑名單。法國國際廣播電台記者孔鐸 Baptiste Condominas11日發表一篇題為“氣球、網絡攻擊、監控多種手段：美國及其盟友指責中國從事間諜活動”的文章。文章表示，布林肯推遲訪華使得美中關係緩解失掉良機。文章也採訪了法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）。朱利安表示：不論是否涉及到美國國安問題，中美雙方都很難冷靜對待。

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此文開始回顧了2022年3月美國情報界提交給國會的年度威脅評估報告。報告認為：“中國實體是世界上最活躍、堅持不懈的經濟間諜力量。” “中國仍將努力收集美國技術和經濟信息，這將對美國經濟安全構成日益嚴重且持久的威脅。”2023年2月8日， 美國白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾明確表示，中國在最近幾年部署了一支“用於在全球從事間諜活動的氣球艦隊”。

本台記者孔鐸 Baptiste Condominas寫道，美國不是唯一譴責中國從事監控活動的國家。他寫道，繼英國和美國禁用幾家中國科技公司產品之後，澳大利亞決定審查並拆除在政府大樓中使用的中國製造的監控設備。澳洲在野自由黨議員發布的審計報告指出，超過250座政府建築內安裝了913個中國制的監控設備，要求當局移除。

2022年11月，英國政府曾要求各部門停止在敏感建築安裝與中國有關的監控攝像頭，理由是存在安全風險。中國監控攝像機公司海康威視（Hikvision）和四款中國大華監控攝像頭都被列入美英的黑名單。海康威視指責監控設備的存在，並且撒謊妖魔化海康威視”。該公司還強調，其設備“符合我們業務所在國家的適用規則和法規，並遵守嚴格的安全要求”。

本台記者表示，拜登政府一直在擴增中國企業投資“黑名單”。 法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）表示：涉及新技術領域，北京和華盛頓之間如何來設定國家安全和戰略競爭呢？在他看來，這只不過是中美之間正在進行一場激烈的技術創新競賽。

本台記者最後表示，中國國家主席習近平“兩個一百年”奮鬥目標是要在所有領域把中國提升到世界強國之首。而美國在科技領域定要保持最大程度的領先地位。兩強相爭都想勝出。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）解釋說，華盛頓正試圖建立一個“阻礙中國技術發展的冰川”。 除了對華為和其他主要中國公司採取的措施外，他還回顧了美國於 2022 年 11 月以“國家安全”為名對先進半導體出口實施的嚴厲限制。 “旨在阻止整個中國創新體系”。在他看來，這對北京當局的打擊將是沉重的。

亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）還分析道：如何分界貿易戰和間諜活動呢？他認為：對於美國人來說，阻止中國人在技術上進步是一個安全問題。 中國的制度也保持着一種模糊性，政府和私營公司之間的聯繫有時很難區分，因為它們可能以某種方式交織在一起。 “這是一個合理的擔憂，通常很難區分什麼是民用和什麼是軍用的；什麼是私人的，哪些企業又是與中國政府有聯繫的。

法國專家最後表示，儘管如此，自2022年11月習近平與拜登在巴厘島會晤以來，兩國政府都表現出一定的緩解緊張局勢和恢復對話的意願。他認為，氣球事件讓中美關係蒙上了陰影。他認為，當今的美國，“任何與北京有關的事情都變得具有政治層面的毒性”，幾乎沒有空間對這個亞洲巨人的活動進行細緻或溫和的思考。 因此，無論是否涉及“國家安全”問題，兩國關係無疑遠遠沒有結束動蕩。