美國公司中標 中企退出全球海底電纜項目

地緣政治

亞太 – 中美之間競爭日益激烈，中國公司正在因國安問題面臨更加激烈的競爭壓力。在敏感的海底光纜建設領域，面對美國對手的優勢，中方減少在一個連接亞歐互聯網電纜項目中的參與。

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《金融時報》報導，據三位了解該決定的人士稱，去年，一家美國公司戰勝中國最大行業供應商亨通海運（Hengtong Marine），被選中成為第六條東南亞—中東—西歐海底電纜（SEA-ME-WE 6）項目承建商。隨後中國最大的兩個電信集團，即中國電信和中國移動，退出了其合計約20%的投資。

這條管道估計耗資約5億美元，涉及連接東南亞和西歐的19,200公里電纜。據了解該項目情況的業內人士稱，中國移動和中國電信離開表明華盛頓和北京之間緊張關係在加劇。SEA-ME-WE 6財團的另一個成員稱中國公司的參與“重要但不關鍵”。

目前，規模較前兩家公司小得多的中國聯通仍然留在該項目，投資額不詳。該項目預計將於2025年完成。

自2020年以來，美國以國家安全問題為由，拒絕了幾條涉及中國公司或直接連接美國和中國大陸或香港海底電信電纜的許可。

去年10月，華盛頓公布了一項出口管制措施，以防止中共獲得先進的芯片或確保獲得在國內製造高端半導體的技術和設備。該措施被視為1990年代以來美國在對中共技術輸出方面最大的政策轉向，是最全面、最嚴厲的出口管制措施。

此舉旨在削弱中共芯片自主野心，阻止中共把高端技術運用到軍事上和用來監控海內外民眾。

包括微軟、Orange和埃及電信在內的SEA-ME-WE 6財團選擇了美國公司SubCom來建造這條線路，而不是恆通海運，促使這兩家中共國有集團退出。

雖然SEA-ME-WE 6不是世界上最大的國際電纜，但它的長度與完全由中國公司鋪設的和平電纜相似，後者橫跨21,500公里，連接新加坡和法國。