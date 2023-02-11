美國共和黨參議員克魯茲重提三項法案針對中國

在中國氣球事件後，美國德克薩斯州共和黨參議員特德‧克魯茲（Ted Cruz）周四（2月9日）提出了三項法案。

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上周，中國“間諜氣球”飛越了整個美國大陸，在包括蒙大拿和南卡羅來納在內的幾個州上空盤旋，然後在南卡萊羅納州的海岸被擊落。

氣球事件迅速成為全美新聞，美中之間的緊張關係因這次氣球入侵而加劇，國務卿布林肯因此推遲了原定的訪華日程。

克魯茲告訴福克斯數字新聞（Fox News Digital），“我的法案將應對中共間諜活動和影響行動所造成的一些尖銳和眾所周知的威脅。”

克魯茲參議員再次提出第一項法案，即《制止高等教育間諜和盜竊法》（Stop Higher Education Espionage and Theft Act），以對抗中共在美國高校的間諜活動和影響力。

這位德克薩斯州共和黨人還重新引入了《保護美國免受間諜侵害法案》（Protecting America from Spies Act），該法案禁止竊取美國知識產權或從事針對美國的間諜活動的個人在五年內獲得簽證，包括他們的家庭成員。

與克魯茲一起提出該法案的有共和黨參議員凱文‧克萊默（Kevin Cramer，北達科他州）、埃里克‧施密特（Eric Schmitt，密蘇里州）、邁克‧布勞恩（Mike Braun，印第安納州）、馬可‧盧比奧（Marco Rubio，佛羅里達州）、瑪莎‧布萊克本（Marsha Blackburn，田納西州）和湯米‧圖伯維爾（Tommy Tuberville，阿拉巴馬州）。

克魯茲的第三項法案《保護軍事設施和區域法》（Protecting Military Installations and Ranges Act）阻止美國對手購買軍事區域和基地附近的土地。該法案還授權國防部制止在接受聯邦調查的場地上施工。

共和黨參議員史蒂夫‧戴恩斯（Steve Daines，蒙大拿州）與克魯茲以及布勞恩、盧比奧、施密特和圖伯維爾一起參與提出了該法案。