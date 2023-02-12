中國在北部港口城市附近海域發現神秘飛行物體 稱軍方下令擊落

中國/神秘飛行物

中國據信為青島海洋發展局今天發出短信提醒海域漁民稱，日照附近海域發現不明飛行物，有關部門正準備擊落。已經有中文媒體在報道此消息時猜測是否是中國方面回擊美國頻報發現的疑似間諜飛行物。

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中國一地方海洋發展局今天刊發短信提醒漁民：日照附近海域發現不明飛行物，有關部門正準備擊落。

據中國官方的澎拜新聞2月12日報告，青島即墨區海洋發展局回應“日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落”信息，稱確有此事，不明飛行物具體是什麼尚未接到通知，已短信通知附近漁民注意安全。

據南華早報引述該海洋發展局報告稱，當地漁船被告知要保持警惕並“規避風險”。

該報引據大陸媒體周日報道，在靠近渤海的中國北方港口城市附近海域發現了一個不明飛行物，地方當局表示他們已準備好將其擊落。

該報告稱，漁船被勒令保持警惕並“避險”，但沒有說明消息是何時發出的，也沒有說明是什麼時候看到了物體。報告要求“如果碎片掉落在你的船周圍，請幫忙拍照留證。如果條件允許，請幫助打撈它。“

南華早報說，目擊不明飛行物發生之際，中國人民解放軍正在渤海海峽舉行為期一周的軍事演習，渤海海峽是連接渤海和黃海北部的地區。根據中國北方省份遼寧省港口城市大連的海事安全部門發布的通知，演習於周日開始。

中國北部海域報告發現神秘飛行物，正值美國與加拿大報告發現至少3個疑似間諜飛行物。美國已經擊落3個飛行物，包括一個監測氣球。中國承認該氣球屬於中國，但堅稱是氣象觀察飛行物。

與此同時，美國五角大樓表示周五在阿拉斯加上空擊落了第二個“高空物體”，但沒有提供有關該物體的細節。

隨後，在加拿大總理特魯多的命令下，周末又擊落了另一個飛越加拿大育空地區的“不明物體”。