伊朗總統將於2月14日至16日對中國進行國事訪問

伊朗總統訪華

亞洲 – 伊朗官方媒體12日報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）將於13日晚啟程前往中國進行為期3天的訪問行程，目的在於加強兩國的經濟合作。

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伊朗通訊社（IRNA）報導，應中國國家主席習近平的正式邀請，萊希將於13日晚間啟程前往北京。兩人上次會面是在習近平出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議上，那曾是2022 年 9 月在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行了上海合作組織 (SCO) 峰會。

在那次在峰會期間，伊朗總統呼籲加強與北京的經濟關係，特別是在“石油和能源、運輸、農業、貿易和投資”領域。《中伊25年全面合作協議》草擬於草擬於北京，2021年3月27日簽署於德黑蘭。該協議涉及兩國政治、戰略和經濟的合作。伊朗通訊社引述該國海關過去10個月的統計數據稱，中國是伊朗最大的貿易夥伴。

伊朗對北京的出口額為126億美元，同時從中國進口價值高達127億美元的商品。

北京也是多邊對話的主要成員之一，該對話旨在重啟伊朗與六大國（中國、俄羅斯、美國、法國、德國和英國）加之歐盟於 2015 年達成的協議。該協議是以遏制伊朗核計畫來換取國際制裁的解除。 據伊朗官方通訊社-伊斯蘭共和國通訊社 Irna 稱，在中國，伊朗總統萊希將與中國國家主席習近平、中國商人和居住在該國的伊朗人進行會談。