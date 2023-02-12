伊朗總統萊西明天到訪中國

伊朗/中國/萊西

伊朗官方媒體今天稱，伊朗總統萊西將對中國進行為期三天的訪問。法新社分析，伊朗雄心勃勃地加強與中國的合作關係。中國是伊朗的主要貿易夥伴。

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伊朗總統訪問中國以加強兩國關係。據伊朗伊爾納通訊社報道，萊西將於周一晚間離開德黑蘭前往北京。伊朗官方稱，此行是應習近平總書記的邀請。

伊朗與中國兩位領導人於去年9月在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上海合作組織（SCO）峰會上首次會晤。在峰會上，伊朗總統呼籲加強與北京的經濟關係，特別是在 "石油和能源、過境、農業、貿易和投資 "領域。

2021年3月，經過多年的討論，伊朗與中國達成了為期25年的戰略和貿易合作協議。中國被稱為伊朗"時代的朋友 "。

伊朗官方通訊社伊爾納根據官方統計數據報告，中國是伊朗的最大貿易夥伴。在2022年3月開始的伊朗年的前十個月，伊朗對中國的出口達到126億美元，進口達到127億美元。

北京也是伊朗核問題多邊對話的重要成員，該對話旨在恢復伊朗與六個大國（中國、俄羅斯、美國、法國、德國和英國）及歐盟之間的2015年協議，以伊朗放棄核計畫，換取國際解除制裁。

據伊朗官方消息報道，在中國，萊西將與習近平、中國商界和生活在中國的伊朗人舉行會談。