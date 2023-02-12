夏立言訪中再傳消息稱北京將辦首屆兩岸中華文化峰會 台灣如何參加未知

中國/台灣/夏立言

中國官方媒體今天均刊發消息，稱北京市委書記尹力會見台灣中國國民黨副主席夏立言時談及，要舉辦首屆兩岸中華文化峰會，以增進與台灣“一家親”。台灣當局似乎對此不知情。也未知此一兩岸中華文化峰會是否有台灣城市與北京聯合舉辦，採取已經有的上海與台北雙城論壇相同形式。

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據台灣媒體今天報道稱，北京市委書記尹力10日會見了台灣中國國民黨副主席夏立言 ，透露今年將舉辦首屆兩岸中華文化峰會。

消息稱，中共中央政治局委員、北京市委書記尹力10日晚間會見中國國民黨副主席夏立言一行。尹力在談話時表示，北京對台交流合作將持續深化，計畫今年舉辦首屆兩岸中華文化峰會。

《北京日報》12日消息說，尹力對夏立言率團來訪表示歡迎，並介紹了北京市經濟社會發展和推動京台交流合作情況。他說，去年召開的中國共產黨第二十次全國代表大會，擘畫了全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，對今後一個時期對台工作作出戰略部署，為推動兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一進一步指明了方向。

尹力表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。希望夏立言副主席和各位朋友與大陸一道，堅持“九二共識”，共同推動兩岸交流對話，為增進兩岸同胞福祉、促進兩岸關係和平發展發揮更加積極的作用。

據《北京日報》引述夏立言表示，兩岸同屬中華民族，有共同的文化和淵源，國民黨將在堅持“九二共識”、反對“台獨”基礎上，進一步增進兩岸人民權益福祉、推動兩岸關係和平發展。

消息沒有關於今年北京舉辦兩岸中華文化峰會的細節，也沒有涉及兩岸中華文化峰會官辦或民間性質內容。

至此，台灣官方沒有對此有回應。