德國憲法保護局：中國在擴大間諜活動

據德國電視一台報道，德國憲法保護局警告說，中國正在擴大其間諜活動。

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一個中國間諜氣球讓美國大為震驚。儘管到目前為止還沒有在德國上空看到過類似飛行物，但人們對中國的間諜活動越來越關注。德國憲法保護局警告說，中國正在越來越多地瞄準德國政治。

憲法保護局局長托馬斯哈爾登旺警告說。中國在德國的間諜活動正在增加。哈爾登旺向德國《世界報》表示，“中國正在發展廣泛的間諜活動和影響活動。這些活動未來幾年會增加，我們必須為此做好準備。”

雖然中國的重點曾經是經濟間諜活動，但近幾年來，中國越來越多地對政治實行偵查。哈爾登旺擔心，經濟上的依賴性也可能變成政治上的影響。他說，中國領導層已經在利用其經濟實力來實現其政治目標，而這些經濟實力也是與德國和歐洲經濟關係密切的一個結果。

據《世界報》進一步報道說，德國內政部目前沒有發現在德國發生過中國間諜氣球飛越的情況。但“德國是中國最重要的情報和影響目標之一。”

據德國《經濟周刊》報道。根據美國的說法，美國已在與國際合作夥伴分享關於中國氣球艦隊的初步調查結果，德國也在通過外交渠道獲得最新消息。

如果陌生氣球在德國上空出現，會發生什麼事情呢？如果飛行物體的高度在11000米以內，則由德國聯邦交通部負責，在11001米以上，由德國聯邦內政部負責。在100公里以上的太空高度上，由外交部負責。

美國發現的間諜氣球飛行在17000米的高度上。在這種情況下，在德國將由內政部負責，但國防部很快也會參與。德國空軍全天候監視德國領空。一旦發現陌生飛行物，歐洲戰鬥機按計畫會在15分鐘內起飛。該戰機最高可飛2萬米高，對17000米高的飛行物完全可以採取行動。但德國空軍部不願具體說明德國會採取什麼行動。