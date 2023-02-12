美欲禁中國公民購買房產土地 北京憤怒回應

氣球事件餘波

亞太 – 針對美國一些州準備立法禁止中國公民和實體在當地購置房產、土地的消息，中國外交部2月10日作出回應，稱這種做法違反了市場經濟原則和國際貿易規則。

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中國外交部發言人毛寧在周五例行記者會上回答相關問題時表示，美中經貿合作“本質是互利共贏的”，並稱美國一些地方政府出於國家安全考慮而阻止中國實體在美國購買房產和農用土地的做法是“泛化國家安全概念、將經貿投資問題政治化”。

毛寧說，這種言行違背了市場經濟原則和國際經貿規則，“有損外界對美國市場環境的信心。”

由於美中關係在不斷惡化，德克薩斯州、佛羅里達州、阿肯色州等多個州都在考慮通過立法禁止中國公民和實體在當地購買房產和土地。美國國會越來越多的議員也在採取行動，推動國會通過立法禁止中國實體大規模購買美國土地。

上周中國間諜氣球入侵美國領空被擊落的事件在美國引起廣泛的關注，喚醒了美國民眾的危機意識，開始關注對來自中國的真實的安全威脅。親眼目睹中國氣球在自己頭頂緩慢飄過的蒙大拿州和北達科他州的農民更是深感不安。

美國民主黨籍參議員喬恩·泰斯特（Jon Tester）近日表示要求將農業安全列入國家安全決策的範圍之內。

泰斯特說，美國不能“讓中國人擁有我們的農田”，“這威脅到我們的食品安全，威脅到我們的國家安全”。

美國國會兩黨議員聯名在本月初提出一項名為《2023促進農業保障和安全法案》，將中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮列入黑名單。法案要求禁止這些國家投資、購買或以其他方式獲得美國土地或涉足美國農業。該法案還把農業和與農業相關的生物技術定義為關鍵基礎設施。

目前有十一個州正在考慮採取此類措施，愛荷華州已經通過一項禁令。

懷俄明州州議會農業和公共土地及水務委員會1月26日通過了兩項限制中國和俄羅斯在懷俄明州擁有土地的議案。同一天，蒙大拿州立法機構聽取了一項新法案，該法案將禁止任何“外國對手”獲得該州所謂的“關鍵基礎設施”的所有權。

新澤西州州參議員參議員道格·斯坦哈特（Doug Steinhardt）也以中國購買美國農場危及美國糧食安全為由，提出立法禁止外國在新澤西擁有農田。

美國情報機構經過對中國氣球殘骸的分析認定，這個氣球屬於中國軍方，上面配備的裝置顯示，它擁有收集和定向通信信號，進行間諜偵察活動的功能。

目前，全球五大洲40多個國家都已經發現了中國間諜氣球的蹤跡。專家指出，這種軍用偵察氣球是中國對全球進行監視的一個重要工具。

但中國政府一直堅持說，這隻氣球是民用氣象飛艇，因失去控制而漂流進入美國。