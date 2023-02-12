華人置產“美國夢”在得州先碎斷？

中國/美國/得州禁止購田買地

美國得克薩斯州甚至美國總統拜登都在強調立法禁止中國人買田購地豪買房地產，中國間諜氣球案加劇了美國此一禁止醞釀衝上熱門話題。美國得州的華人對此憤憤不平，譴責種族歧視，指控原來他們並不是與別人享有同等權利的人。

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據法新社今天自休斯頓報道稱，不幹"美國夢"破滅，得州的華人要求獲得平等的產權。

據一場示威集會現場描述：頭上戴着帽子，腳蹬牛仔靴子，操着西部牛仔口音，這位華裔美國海軍退伍軍人Ly開始了另一條戰線上的鬥爭：抗議一項禁止華人在得克薩斯州擁有財產的擬議法律。在鼓聲、鑼聲和舞龍聲中，大約300個華人星期六在美國南部得克薩斯州人口最多的城市休斯頓的唐人街遊行。

他們的口號有："停止種族主義"，"停止對中國人的仇恨"，"得州是我們的家"。抗議者在當地民選官員和活動家的陪同下高呼。所有人都在反對當地共和黨參議員Lois Kolkhorst提出的一項法律，該法律可能禁止中國人，但也禁止俄羅斯人、伊朗人和朝鮮人在這個保守的州擁有各種財產。

抗議者中包括一個剛剛入籍的美國公民。他說，"我是一名美國海軍退伍軍人。我覺得軍隊里有很多愛國者（......），他們中的一些人可能與我同姓，在得州不能買土地或房子。"這位23歲的年輕人感嘆道，他不願透露自己的全部身份。他的辯護人說，這項法律是基於 "國家安全 "的理由，其起草人說她並不想傷害 "合法居民"。

但是，華人社區的代表認為該法律是種族主義的，並認為它甚至對長期移民，或永久但未入籍的比如華人居民構成威脅。

在休斯敦的唐人街，英語和普通話共存，也有賣槍支的店。在得克薩斯州，大多數成年人可以合法持槍。

根據官方數據，在該州2800萬居民中，有140萬人認為自己是亞裔，22.35萬人認為是華裔。在美國第四大人口城市休斯敦，有230萬居民，超過15.6萬人認為自己是亞裔。仍然是根據官方數據，在該州2800萬居民中，有140萬人認為自己是亞裔，22.35萬人認為是華裔。

雖然從數量上看，華人社區示威曝光率最高，但其他國籍的抗議者也在周六加入了這場抗議運動。像伊朗裔美國人社區的代表尼基-哈菲茲。這位伊朗裔人說，"他們這樣做是為了提醒我們，我們沒有和其他人一樣的權利。" 她在演講中說，她已經因為自己的雙重國籍而受到了法律的威脅。

除了Lois Kolkhorst的147號法案外，由共和黨參議員Donna Campbell和Tan Parker提出的552號法案也將禁止中國人、俄羅斯人、伊朗人和朝鮮人購買或租賃農田。這將增加2021年法律所禁止的範圍，該法律已經禁止中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮公民和企業購買與關鍵基礎設施（如電網）有關聯的土地財產等。

法新社說，非裔美國眾議院議員希拉-傑克遜-李也到場支持抗議遊行。她在舞台上發言，並攜帶有幾個亞洲兒童陪同壯勢。她說："要拒絕147法案，因為美國自由女神像仍然矗立，因為美國國旗仍然飄揚。" 她還呼籲對仇恨亞洲人說 "不"。