歐洲當前玉米需求可能超中國
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法國穀物的出口收入在一年裡成倍增長，取得前所未有的成績。這在很大程度上與烏克蘭戰爭導致市場重新洗牌，價格飛漲有關。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於2023年02月09日本周四發布上網的話題。法國海關數據顯示，2022年的穀物出口額已達110億歐元，而2021年時的出口額為66億歐元。另外，受去年乾旱影響，歐洲今年對玉米的需求量巨大，甚至可能遠超中國。
本台法廣（RFI）法文網2023年02月09日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的報道。法國已於2022年所實現的穀物出口額，與一年前相比幾乎翻倍。這主要是由於烏克蘭境內爆發戰爭後，穀物漲價所致。還有法國也增加了出口量,尤其是軟小麥（blé tendre），同比猛增25%。這是法國跨穀物機構Intercéréales所述。
本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La crise en Ukraine profite aux céréales françaises]。換做中文可被譯作：[烏克蘭的危機使法國穀物受益]。下面是簡介以供分享。
- 法國穀物的傳統客戶需求增加 -
本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道介紹說，2022年農季一開始，法國穀物的傳統客戶們就呈現出了強勁需求：阿爾及利亞、埃及和摩洛哥，還有中國為其牲畜飼料所需的穀物。其中，阿爾及利亞和埃及直接減少了向俄羅斯和烏克蘭的採購額度。所以，這兩個國家增加了對法國的採購力度。
摩洛哥則是由於乾旱，增加了對進口的依賴。頭幾個月里的同比增幅幾乎達10倍。在2022-2023年度的頭五個月里，法國對摩洛哥的穀物出口量達160萬噸，而在之前的2021-2022年度同期只有14萬噸。
- 法國穀物與次要客戶增進關係 -
全球市場的波動，使得法國穀物重新加強了與次要客戶之間的聯繫，有巴基斯坦、也門，還有對沙特阿拉伯的大麥出口。但法國是否能夠長久地維護住新市場，目前還很難說。就此，法國跨穀物機構Intercéréales的專家解釋說，這首先取決於未來法國小麥的供應量。業內人士希望法國穀物將具有持久代替黑海穀物的能力。
- 歐洲由於乾旱玉米進口量大增 -
本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，當前的法國穀物中，玉米情況例外。由於收成不足，法國只是向歐洲鄰國出口玉米。由於去年夏季乾旱，歐洲今年的玉米進口量將大幅增加，需求大於中國。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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