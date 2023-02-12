歐洲當前玉米需求可能超中國

RFI原材 / 穀物供應

法國穀物的出口收入在一年裡成倍增長，取得前所未有的成績。這在很大程度上與烏克蘭戰爭導致市場重新洗牌，價格飛漲有關。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於2023年02月09日本周四發布上網的話題。法國海關數據顯示，2022年的穀物出口額已達110億歐元，而2021年時的出口額為66億歐元。另外，受去年乾旱影響，歐洲今年對玉米的需求量巨大，甚至可能遠超中國。

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本台法廣（RFI）法文網2023年02月09日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的報道。法國已於2022年所實現的穀物出口額，與一年前相比幾乎翻倍。這主要是由於烏克蘭境內爆發戰爭後，穀物漲價所致。還有法國也增加了出口量,尤其是軟小麥（blé tendre），同比猛增25%。這是法國跨穀物機構Intercéréales所述。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La crise en Ukraine profite aux céréales françaises]。換做中文可被譯作：[烏克蘭的危機使法國穀物受益]。下面是簡介以供分享。

- 法國穀物的傳統客戶需求增加 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道介紹說，2022年農季一開始，法國穀物的傳統客戶們就呈現出了強勁需求：阿爾及利亞、埃及和摩洛哥，還有中國為其牲畜飼料所需的穀物。其中，阿爾及利亞和埃及直接減少了向俄羅斯和烏克蘭的採購額度。所以，這兩個國家增加了對法國的採購力度。

RFI Image Archive / Matières Premières : les chiffres des douanes françaises révèlent des performances inédites de la filière céréalière : 11 milliards d'euros de céréales exportées en 2022 contre 6,6 milliards l'année d'avant, soit presque deux fois plus, en valeur. Ici, un champ de blé en Provence, dans le sud de la France. (illustration) Getty Images - Caroline Gauvin / RFI Image Archive

摩洛哥則是由於乾旱，增加了對進口的依賴。頭幾個月里的同比增幅幾乎達10倍。在2022-2023年度的頭五個月里，法國對摩洛哥的穀物出口量達160萬噸，而在之前的2021-2022年度同期只有14萬噸。

- 法國穀物與次要客戶增進關係 -

全球市場的波動，使得法國穀物重新加強了與次要客戶之間的聯繫，有巴基斯坦、也門，還有對沙特阿拉伯的大麥出口。但法國是否能夠長久地維護住新市場，目前還很難說。就此，法國跨穀物機構Intercéréales的專家解釋說，這首先取決於未來法國小麥的供應量。業內人士希望法國穀物將具有持久代替黑海穀物的能力。

- 歐洲由於乾旱玉米進口量大增 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，當前的法國穀物中，玉米情況例外。由於收成不足，法國只是向歐洲鄰國出口玉米。由於去年夏季乾旱，歐洲今年的玉米進口量將大幅增加，需求大於中國。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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