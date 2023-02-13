「中國世紀」能現？澳智庫指中國未來十年難以超越美國

中美競爭

澳洲一個智庫發表的亞太區實力報告指出，受「清零」政策及其封控措施影響，中國整體實力在去年受挫最嚴重，以致雖仍能與美國繼續成為區內超級大國，但難以在未來十年超越美國，即使過後得以超越競爭對手，亦難以獲得美國過往獨大的主導地位。

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澳洲智庫洛威(Lowy Institute)本月6日發表「2023年亞洲實力指數」，就軍事丶經濟丶外交丶復原力等八大範疇的113個指標為26個區內國家評分，結果發現，截至去年，中等實力(10分以上)或以上的國家，其評分均告下降，當中以中國評分下降最多，跌2.1分，令總分按年降至72.5分，與下跌1.5分至總分達80.7分的美國，差距進一步拉大，兩國實力相差8.2分。

翻查這個智庫自2018年起發表的報告，美中一直是區內惟二的超級大國(superpower)，但美國的領先分數自2019年起縮窄，最窄是2020年發布時的5.5分，但在爆發武漢肺炎疫情後，兩國評分差距再次拉大，由前年的相差7.6分，發展到去年相差8.2分。

剛發表的報告指出，儘管中國努力轉向國內生產和消費，使該國在「復原力」的得分提高，但由於北京進一步實行「孤立主義」，其影響力有所下降，發展受阻。經歷近兩年的疫情後，在綜合實力方面無法追上和縮小與美國差距的中國，現在更不太可能在未來十年超越美國。

報告又指出，中國以它在亞洲經濟體系的中樞地位贏取實力，而美國則以其軍事實力和它在區內無可匹敵的國防網絡稱雄，而中國去年雖因清零政策令經濟受挫，但其軍事力量卻非常突顯，而中國今年已重新開放，加上它有意而為，將為它重奪區內傳統優勢提供重要機會，華府及其盟友不應為美國的領先地位而過於安心。

指數又顯示，由於排第三丶四位的日本和印度連40分的「主要國家」門檻仍未達到，區內難以出現多元力量，兩極化的格局將會繼續，印度等美國在印太地區的盟友更加依賴美國，以維持軍事和戰略平衡來應對中國崛起。與此同時，中國則試圖勸阻東南亞國家加入美國的聯盟，並同時提升與俄羅斯丶巴基斯坦以及朝鮮的軍事交流，在該區形成一個與中國結盟的核武大國陣容。結果，該地區的安全不確定性增加，也帶來重大的戰爭風險。

「中國世紀」隨着中國崛起而出現，但前年底出現中國發展已經到頂的言論，令「中國世紀」能否出現成疑。