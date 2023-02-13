全球女權倒退 協會呼籲警惕

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美國最高法院在2022年6月推翻了1973年“羅訴韋德案”（Roe v. Wade）保障墮胎權利的裁決

全球女權加速倒退，相關協會於2月13日周一發布最新報告中呼籲提高警惕，並讓維護女權行動成為外交優先主題。

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全球的女性權益正在倒退，而且有加速趨勢。這是法國讓·饒勒斯基金會和Equipop女權協會在周一發布最新報告中的觀察，該報告指出美國最高法院在2022年6月推翻了1973年“羅訴韋德案”（Roe v. Wade）保障墮胎權利的裁決，結束墮胎的憲法保護，將是否允許墮胎問題讓美國各州自行決定。

阿富汗塔利班政權上台後禁止婦女上學或從事某些工作。

屬於歐盟的波蘭限制婦女獲得某些避孕藥品等，這都顯示在世界各地婦女權利方面的倒退成倍增加。

Equipop女權協會發言人露西·丹尼爾 (Lucie Daniel) 告訴法新社，世界上沒有一個地區可以倖免這種女性權利倒退現象，而且不同團體有組織反對女性權利，包括不同政體的國家、極右翼政治團體、原教旨主義宗教團體等。

在這份關注女性的最新報告中顯示那些反對女性權益行動是有組織進行，而且有充足的資助，這使他們能夠阻止女權的進步或者維持現狀，甚至讓女權倒退。

女權協會期望引起法國政界的關注，同時呼籲政府必須採取措施應對這些威脅。

該報告指出在美國和巴西新總統上任後，保守派陣營沒有獲勝，讓維護女性權益的運動得到喘息，不過反女權進步的勢力依然強大。

另外，包括法國在內的10多個國家打算實施注重女權的外交政策，為此該報告呼籲增加對女權協會的財政支持，並將女權鬥爭作為“外交的優先主題”。