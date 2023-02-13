常年維權的貴州民族大學退休女教授黃椿上海治病遭警方綁架

貴州民族大學退休女教授黃椿，上周五（2月10日）在上海浦東新區一酒店被當地和貴州維穩人員綁架，並連夜帶回貴陽市的職工醫院。黃椿因在微信及推特上，轉發有關香港示威及“六四”圖片，2019年9月被警方以“擾亂社會秩序”處以十五天行政拘留。

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黃椿本周一（2月13日）告訴“自由亞洲” : 大學保衛處、街道辦和派出所警察三個部門一起限制其自由。常年維權的黃椿說，她的胞弟被強征房屋時燒死：“80歲母親活活氣死，表侄子被政府毒死，我申冤十年，屢受疊加傷害摧殘，身體百孔千瘡，如今風燭殘年。“ 由於報警無人受理，黃椿不得不在微信群發信息求助網友幫忙解救。

黃椿講述說：“我是貴州民族大學的退休教授黃椿。我多年維權被迫害，得了一身重病。我的孩子聯繫了醫院和醫生，要去動手術，我在上海被貴州貴陽市花溪區政府和公安以及上海的黑社會綁架。”

黃椿說：在上周五，她被強行推上一輛白色小型麵包車，連夜送到貴州省職工醫院，期間手機被搶，她無法報警：“坐了一天一夜的黑車把我折騰送到花溪，他們叫人給我量血壓，血壓高到爆表，量不出來，打了120（救護車），送我到花溪區的職工醫院急救室，我現在還在醫院。我非常的不安全，我很危險。沒有民警出警解救我回家。”

年約七旬的黃椿發文說，她是赤裸着被拖擡上黑車，綁架者連夜冒雨開車回到貴陽。她目前的狀態很差，仍在醫院急救室內，三個部門人員看守她，她現在的血壓105（舒張壓）和181（收縮壓），已經住了兩個晚上。