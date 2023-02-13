氣球：英國稱將審查領空安全 有部長首稱中國是“敵對國家”

英國/中國

英國國防部長華萊士稱，英國將在本月里就英國空中安全狀況作審視檢查。英國方面在美國報告疑似中國監視氣球侵入美國領空後，認為有必要審查英國空中安全問題。英國官方認為，英國空中也可能受到過中國氣球監測。

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據路透社今天報道稱，英國將因中美間諜氣球事件也審查領空安全。

美國擊落了氣球，據指控稱氣球被用來監視。此後另外三個飛行物體被北美上空的安全部隊擊落。北京就第一個氣球表示這是一個偏離航線的氣象氣球，並指責美國反應過度。

英國國防部長周日晚些時候對英國《每日電訊報》說，“英國及其盟友將審查這些領空入侵對我們的安全意味着什麼影響。這一事態發展是全球威脅形勢惡化的另一個跡象。”

《每日電訊報》報道說，安全審查將用於幫助決定是否需要對英國領空的監視法規做出改變。

中國氣球在美國上空飄過的景象在華盛頓引起了政治上的憤怒，並使中國對美國及其盟國構成的挑戰成為人們關注的焦點。

路透社說，周一，在被天空新聞問及中國間諜氣球是否可能已經在英國上空被使用時，英國交通部副部長理查德霍爾登說：“這是可能的。”該部長說，“政府很關心正在發生的事情，”他說，“中國是一個敵對國家，我們需要意識到這一點以及它的行為方式。”