美國澄清中國指控 稱未放氣球飛進中國上空

中國/美國/氣球

美國今天拒絕了北京對美國的氣球指控。中國外交部發言人今天指控美國在中國領土上空發送間諜氣球。中國官方稱，僅2022年以來，美國的氣球未經任何中國許可就侵入中國上空超過10次之多。

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據法新社今天報道稱，美國白宮今天否認派放氣球進入中國領空。

在一架中國飛行器飛越美國領土並最終被擊落後，中國與美國兩國關係陷入緊張。

據美國白宮國家安全委員會的發言人阿德里安-沃森說，"任何關於美國政府在中國上空使用間諜氣球的說法都是錯誤的。" 阿德里安-沃森批評說，北京正試圖控制以減少壞影響。美國指控中國的 "間諜氣球計畫""侵犯了美國和40多個國家的主權。

據白宮國家安全委員會的發言人阿德里安-沃森在推特上說：“正是中國有一個收集情報的高空間諜氣球計畫，它利用這個計畫侵犯了美國和5大洲40多個國家的主權。”

周一早些時候，北京聲稱，自去年以來，美國的氣球在沒有任何授權的情況下飛過中國領土十多次。

美國國務院發言人也拒絕了中國這些指控，稱中國政府試圖進行損害控制。他說，中國 "一再錯誤地聲稱發送到美國的間諜氣球是一個氣象裝置"，並且沒有為中國侵入美國和其他國家的領空提供可信的解釋。

法新社說，一個被美國認為是"間諜 "裝置的中國氣球飛越美國領土，使中美兩個大國之間的關係降溫，美國國務卿布林肯甚至在最後一刻推遲了他計畫對中國的訪問。

自第一次氣球事件以來，在加拿大和美國上空還發現了其他飛行物，先後被被擊落。