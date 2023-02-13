華日稱氣球或讓習近平一頭霧水 都問“這個氣球是誰的？”

中國/美國/氣球案

氣球案情越滾越大，時至此刻，中美兩國都指控對方發放氣球間諜對方。美國以時間地點實物報告發現飛行物，指控監測性質。中國今天一口氣指控美國僅13個月來就有超過10次派氣球間諜中國，但沒有細節。評論稱，中美關係因氣球關係劇烈惡化。華爾街日報今天發表文章，梳理氣球事件如何使中美關係出現新的衝突點，稱氣球事件爆發，包括暴露了中國全球性氣球監測戰略，顯示出習近平很可能都不知情。因為2月1日華盛頓方面就氣球事件悄悄向北京方面進行交涉時，曾引發北京方面疑惑“這個氣球是誰的？”

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華爾街日報署名Lingling Wei / Nancy A. Youssef / Charles Hutzler今天報道說，2月1日時，對於在蒙大拿州上空出現的中國氣球，感到震驚的並不只有美國人。同一天，華盛頓方面就這個美國官員認為是執行間諜任務的氣球悄悄向北京方面進行交涉時，中國的權力圈也感到疑惑。

當時沒有人預料到這個氣球會如何迅速使本應是中美關係改善的一段時期變成現在這樣的局面，兩國出現新的非同尋常的衝突點，且事態持續發酵。

美國仍在收集有關這個在2月4日被擊落的氣球的信息。周日，美國和加拿大官員還在試圖確認在阿拉斯加和加拿大上空被軍方戰鬥機擊落的兩個物體的來源和目的，他們稱這兩個物體為氣球。美國官員表示，在上次發現中國氣球後，他們已經加強了對高空空域的監測。

官員們表示，美國周日下午在休倫湖上空擊落了第四個飛行物。

據了解情況的中國官員稱，在2月1日，也就是拜登政府公開有關中國氣球消息的前一天，與華盛頓方面溝通之後，中國外交部的高級官員急忙試圖對美國國務院告知中國外交官的信息加以核實。

上述中國官員說，由於美國國務卿布林肯(Antony Blinken)原本將在2月初那個周末前往北京，出席包括與中國國家主席習近平會晤在內的會議，中國政府最不希望看到的就是發生危及此次訪問的國際事件。

上述中國官員稱，一個緊迫的問題是，“這個氣球是誰的？”

據該報道，該氣球事件讓美國官員感到意外，主要是因為時值中國正採取行動改善兩國關係之際。一些中國官員也稱這一事件為 “黑天鵝”事件，即出乎所有人意料的事件。

2月1日晚，布林肯和美國常務副國務卿溫迪·舍曼(Wendy Sherman)向中國駐美大使館臨時代辦徐學淵通報了美國發現該中國飛行器一事，美國官員當時注意到了中方的困惑。美國國務院官員告訴中方，拜登政府將發表一份公開聲明。

據知情人士稱，徐學淵和其他使館官員對所獲信息感到意外。

了解此事的中國官員表示，在隨後的幾個小時里，中國外交部和政府其他部門之間進行了協調，最終一份由習近平簽署的聲明公布。聲明稱，該氣球用於氣候研究並偏離了航線，中國對這一事件感到遺憾。

中國外交部在華盛頓時間2月3日上午發表了這一聲明，當時距北京方面首次獲知該事件已過去近36個小時。上述一位知情的中國官員稱，中方儘可能快地處理了此事。

雖然按照北京方面的標準，中國這一聲明帶有不尋常的和解意味，但未能阻止布林肯放棄訪華行程，這原本會是五年來美國首次對華高級別訪問。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%B0%94%E7%90%83%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BD%BF%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%E5%87%BA%E7%8E%B0%E6%96%B0%E7%9A%84%E5%86%B2%E7%AA%81%E7%82%B9-5b0b4419