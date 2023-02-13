間諜氣球案 中美能否重談？

中國/美國/氣球

氣球案在美國與中國之間，愈演愈烈。可是當美國國務卿布林肯本月取消他的北京之行時，他措辭謹慎。他說，中國在美國上空高空發射間諜氣球是不可接受和不負責任的，但他當時是在推遲而不是取消他的訪問。現在的問題是他們何時，而不是是否會找到回到談判桌的合適方式。

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據路透社說，中國的氣球被擊落多日，布林肯訪問北京行程仍未安排，周五和周六以及周日3個身份不明的飛行物分別在美加上空被擊落，引發了人們質疑中國是否向北美領空派遣了更多間諜船。不過，分析人士表示，兩國有充分的理由處理分歧。

美國國家安全顧問傑克沙利文上周表示，“布林肯國務卿......談到推遲訪問，而不是取消訪問或結束與中國政府的所有可預見的高層溝通。”並說，“那不會發生。”

中國希望重振其經濟，但仍受到壓倒性的清零後果的影響。為此，中國國家主席習近平希望改善因時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣而在 8 月跌至危險低谷的關係，並說服美國立法者不要推行旨在阻撓中國生產先進技術的新規定。

儘管美國觀察家對布林肯的中國之行抱有低希望，但外交官們表示，需要進行一次高層訪問，為兩國關係奠定“基礎”，並在從中國芬太尼到被拘留在該國的美國人等問題上取得進展。

據路透社說，重啟談判並不容易。熱氣球飛行在華盛頓引起眾怒，政界人士批評美國軍方和美國總統拜登在熱氣球首次進入美國領空時未能將其擊落。

中國外交部對華盛頓的間諜指控作出憤怒反應，稱該氣球是民用研究飛船，並指責美國虛偽。

五角大樓上周表示，中國拒絕了美國要求國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和通電話的請求。

然而，這並不意味着重新參與不會發生。

美國領導人還表示，即使稱這一事件侵犯了美國主權，溝通渠道也必須保持暢通，美國還向數十個國家通報了他們所說的中國全球監控計畫，並將六個中國實體列入貿易黑名單。

拜登曾表示氣球需要被擊落，但他淡化了安全威脅和對美中關係的影響。周四，他表示這起事件並不是重大的安全漏洞，同時指出“世界上每個國家正在進行的情報收集總量是巨大的。”

除了高層訪問，還有外交機會。在柏林的一份報告中，Politico 援引外交官的話說，布林肯將在北京會見中國最高外交官王毅，他將出席定於 2 月 17 日至 19 日舉行的今年慕尼黑安全會議。布林肯也將出席此次活動，不過雙方都沒有表示兩人可能會在那裡會面。

另一個機會是美國財政部長耶倫的中國之行。耶倫周三表示，她仍希望訪問中國，但未提供具體時間，中國商務部周四表示歡迎她願意訪問。

雖然有幫助，但此類會議只能為穩定關係所需的深入、高層對話奠定基礎。

美國官員說，布林肯可能會在慕尼黑或 3 月份在印度舉行的 G20 外長會議上會見中國人，但他需要訪問北京並與習近平面對面會面，以確保就台灣和俄羅斯等棘手問題傳達的信息得到傳達。但他警告說，美國對中國公司的新限制以及共和黨眾議院委員會主席邁克麥考爾宣布希望在 4 月份訪問中國宣稱擁有主權的台灣，很有“可能證明是壓垮這些努力的一根稻草”。

美國德國馬歇爾基金會亞洲問題專家邦妮·格拉澤警告說，兩國國內的壓力可能意味着任何一方重新接觸都為時過早。“中國人不想顯得軟弱，他們可能不想承認他們關於氣球撒了謊。拜登總統也受到國會共和黨人的壓力，他們堅稱氣球應該早點被擊落。”