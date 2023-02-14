中國今促美國調查自己的飛越中國間諜氣球事

中國/美國/氣球

中國今天呼籲美國對中國所指控的美國氣球多次侵入中國領空的行為進行徹底調查。中國指控美國僅在2022年以來就超過10此以上派放氣球間諜中國。

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據法新社報道稱，自2月4日一個中國氣球在美國領土上空高空飛行時被美國戰鬥機摧毀以來，美國和中國一直處於對立狀態。根據華盛頓的說法，該氣球是一個觀察美國軍事基地的間諜氣球。但北京將該氣球說成是偏離軌道的民用氣象觀測飛行器。

據華盛頓消息，自這次事件以來，在加拿大和美國上空還發現了其他飛行物，然後都被擊落。這些物體的性質和它們的歸屬目前還不清楚。

中國顯示反擊美國的決心。中國今天重申了前一天的指責，即僅13個月來，美國的10個以上的氣球也在未經授權的情況下飛過中國領土。

中國外交部發言人汪文斌今天說，自去年5月以來，美國從美國本土發射了多個高空氣球，這些氣球在世界各地連續飛行，至少10次非法飛越中國和其他國家的空域。

汪文斌在例行新聞發布會上說：美國應該對此事進行徹底調查，並向中國做出解釋。

法新社說，汪文斌沒有提供關於美國氣球包括高度或位置的進一步細節，但他呼籲媒體詢問華盛頓。但華盛頓已經否認了這些指控。美國國家安全委員會發言人約翰-柯比星期一說，美國沒有在中國上空放監視氣球。

美國聲稱，在2月4日擊落的中國氣球是中國派往世界各地的間諜氣球"艦隊 "的一部分。

據美國軍方稱，搜索隊已經從大西洋上找到了氣球的大部分傳感器和電子設備，以及監測結構的大部分部件。

自中國氣球被毀以來，北京還指責華盛頓在美國公眾和媒體的壓力下反應過激。