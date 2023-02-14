伊朗總統萊西今晚抵京會習近平

中國/伊朗

伊朗總統萊西今天開始對中國進行為期三天的正式訪問，計畫與中國國家主席習近平會面。法新社說，伊朗在與西方的緊張關係中，希望加強與中國的合作。

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據法新社今天報道稱，中國已於2021年與伊朗簽署了一項為期25年的龐大戰略協議，伊朗是美國的眼中釘，美國的嚴厲制裁正在使伊斯蘭共和國的經濟窒息。德黑蘭還被西方國家指責為俄羅斯入侵烏克蘭提供支持，向俄羅斯提供伊朗的武裝無人機，但伊朗斷然否認。去年9月16日，因違反伊斯蘭共和國嚴格的着裝規定而被捕的22歲女子阿米尼(Mahsa Amini)的死亡引發了伊朗的抗議運動，伊朗總統萊西正是在此大背景下訪問中國。

萊西將會見中國國家主席習近平。不過這次會見的正式日程還不清楚。萊西與習近平於去年9月在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上海合作組織（SCO）峰會上首次會晤。在峰會上，伊朗總統呼籲與北京建立更緊密的經濟關係，特別是在 "石油和能源、過境、農業、貿易和投資 "領域。

據法新社說，北京長期以來一直在尋求加強與德黑蘭的關係。習近平在2016年對伊朗的一次罕見訪問中，將伊朗描述為 "中國在中東地區最重要的合作夥伴"。

據中國外交發言人汪文斌周一告訴記者，北京希望在加強與中東國家的團結與合作，以及促進該地區的安全與穩定方面發揮建設性作用"。

據伊朗官方機構Irna報道，伊朗總統還將會見中國商界和生活在中國的同胞。

北京是伊朗最大的貿易夥伴，在美國前總統特朗普於2018年單方面退出被稱為JCPOA的伊朗核協議後重新實施制裁之前，北京是伊朗最大的石油買家之一。

伊朗和世界幾大國於2021年4月在維也納啟動會談，旨在恢復2015年締結的這項國際協議，該協議確定伊朗核計畫的民用性質。儘管伊朗否認尋求獲得原子武器，但仍被指控。這些談判現在陷入了僵局。

中國也是伊朗核問題對話小組的成員之一，該小組旨在恢復伊朗與六個大國（中國、俄羅斯、美國、法國、德國和英國）以及歐盟之間的核協議。

據法新社說，伊朗總統上一次訪問中國是在2018年6月。在被稱為溫和派總統的哈桑-魯哈尼（2013-2021）任上伊朗參加了上合組織的峰會。