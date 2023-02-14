台灣下周一起向港澳居民開關 因大陸開關而延遲恢復自由行

台灣/旅遊

台灣政府宣布，由下周一(20日)上午9時起，開放港澳人士自由行赴台灣旅遊，屆時會同時恢復網絡申請簽證。當局表明，若非中國大陸突然與港澳通關，憂慮疫情不好評估，港澳居民自由行可更早恢復。至於大陸居民赴台何時開放 ，現在仍未有日期。

廣告 繼續瀏覽後續

香港疫情在去年秋天起已告穩定，而澳門一向是控疫良好地區，但台灣去年11月7日只開放港澳居民以「團體觀光」方式赴台，並須由交通部觀光局核準的旅行業代為申請，每團人數至少5人，並需「團進團出」。有關團體專案也會在恢復港澳人士赴台自由行後停止辦理，回歸常態申請。

台灣大陸委員會副主委梁文傑今(14日)早宣布恢復港澳居民自由行時強調，決定是基於疫情考慮作出，聲稱一直有研究開放港澳自由行，但由於大陸突然宣布於1月8日完全解封，增加對疫情判斷的不確定性，故暫緩解封。

他補充，港澳的防疫措施和數字較大陸透明開放，台方對疫情評估更有把握，應該可以早一點開放，但須確保相關機制完備，才決定於下周一才恢復開放 ，對於港人因此未能到台灣過情人節感到抱歉。

北京的國務院台灣事務辦公室發言人日前曾促請台灣早日恢復兩岸人員往來正常化，但台灣陸委會今早的公布，未包括大陸居民。梁文傑解釋，港澳客和陸客的差異，台方完全基於「對於疫情的判斷」以及「能否確定疫情狀況」，台灣對大陸疫情判斷有「不確定性」，未來會按照疫情指揮中心判斷來處理。但他又提到，大陸上月公布境外旅遊試點國家時，也未包括台灣。

另外，台灣亦決定，下周一起同時解除於室內地方佩戴口罩的規定。