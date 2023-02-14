台灣宣布20日起開放港澳地區人士自由行赴台

台灣/港澳旅遊

台灣陸委會今天(14日)舉行記者會宣布，疫情期間實施的港澳居民入境管制措施，將從2月20號起取消，20日上午九點起，開放港澳人士來台「自由行」申請。至於為什麼沒有開放大陸旅客來台？陸委會表示，港澳疫情狀況，相對大陸來說，比較透明開放，而且大陸也還沒有開放台灣觀光客前往。

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去年11月7日，台灣曾項目開放港澳人士可以採取「團體觀光」的方式來台，由旅行社代為申請，每團人數限5人以上、40人以下，可以在台灣停留15天。這項「團體項目」也將在恢復港澳人士來台自由行之後停止辦理。

陸委會透露，其實台灣之前就有意開放港澳人士來台自由行，但因為去年底大陸陸續解封，一時間疫情擴散，而大陸又放寬了大陸居民入境香港的檢疫措施，台灣擔心貿然開放將惠有風險，因此沒有開放港澳人士來台自由行。

春節過後，由於疫情逐漸穩定，加上港澳人士來台，最主要的旅遊方式是自由行，相關單位評估後決定開放。20日起，港澳人士可用網簽的方式申請來台，也不再受5人成團的限制。

陸委會副主委梁文傑說，「漸進開放」有賴於對疫情掌控的程度，港澳方面的措施和數字看來比較透明和開放；大陸相對還是不確定性比較高，因此，台灣未來就是按照疫情指揮中心的判斷處理。

至於台灣仍然沒有開放大陸觀光客來台，梁文傑說，大陸官方在1月20日公布試點恢復出境旅遊團，其中開放試點沒有台灣；而且陸方在2019年8月1日也已經暫停陸客來台自由行，到現在都沒有開放。

國民黨立法院黨團總召集人曾銘宗贊成開放港澳居民來台自由行，他認為有助於台灣經濟發展，因為旅客來台將會大量增加，對於觀光旅遊業會有幫助。

交通部觀光局則透露，已經規畫了營銷計畫，並邀請了香港旅遊業及媒體來台考察，後續將配合自由行旅客優惠及旅行團送客激勵，來吸引港澳旅客。