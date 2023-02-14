抗議忽然多了 新疆自治區主席取消歐洲之行

中國/新疆/吐尼亞孜訪歐/歐盟

中國新疆自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜低調取消了歐洲訪問計畫旅行。吐尼亞孜計畫到訪巴黎和布魯塞爾以及倫敦。但吐尼亞孜的訪問計畫受到人權組織抗議。歐盟方面曾低調稱，之所以同意與吐尼亞孜舉行面對面會議，是為了能夠當面向吐尼亞孜提出歐盟對新疆的關切。

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據Politico今天報道稱，新疆自治區主席吐尼亞孜Erkin Tuniyaz因維吾爾人對虐待指控以及反擊而取消歐盟訪問計畫。

吐尼亞孜是新疆自治區主席，該地區針對維吾爾族穆斯林社區的極端措施遭指控相當於聯合國所說的危害人類罪。

據三位了解他計畫的人士告訴 POLITICO，吐尼亞孜取消了他備受爭議的巴黎和布魯塞爾等地之行。

取消吐尼亞孜的訪問之前，歐洲立法者和活動人士普遍擔心，歐洲將為中國新疆地區的負責人鋪開紅地毯。

吐尼亞孜行程被取消的消息被轉達給受邀參加中國駐法國和比利時外交官計畫的招待會的人。POLITICO 看到了一封發給布魯塞爾歐盟客人的電子郵件，指“由於日程安排原因……活動]被推遲”。發給巴黎受邀者的一封信提到了“一項重要的國內議程”。那些與 POLITICO 分享信息的人是在匿名的情況下作出透露。

POLITICO 稱向中國駐倫敦大使館發送的電子郵件未得到答覆。吐尼亞孜原定於周一開始他的訪問。目前尚不清楚他是否仍會去倫敦。

POLITICO上周在衛報報道他的倫敦之行後報道了他計畫前往布魯塞爾的行程。後來發現他也計畫去巴黎。

批評者質疑英國外交部和歐盟外交政策部門最初計畫邀請圖尼亞茲在他的訪問期間會面。當他在歐洲土地上時，一些人威脅要對他採取法律行動。歐盟後來為歐盟決定辯護，稱他們拒絕了北京方面會見更多歐盟高級官員的要求。

據該報道，中國外交部沒有證實圖尼亞茲最初的出訪計畫。

另一方面，它宣布中國外交政策負責人王毅將訪問俄羅斯和四個歐盟國家：法國、德國、意大利和匈牙利。預計他還將在慕尼黑安全會議上發表講話。這將是王毅去年底從外交部長升任中共中央政治局委員後首次出訪歐洲。

與此同時，一名歐盟外交政策官員表示，預計歐盟將於本月晚些時候重啟與中國的人權對話，這是自北京於 2020 年對歐洲外交官、立法者和學者實施制裁以來的首次對話。