日本明確表示：支持美國在中國氣球問題上的立場

日美/中國/氣球事件

日本外務省事務次官（常務副部長）森健良13日在華盛頓舉行的日美韓副外長協議會之後的記者會上，談及中國氣球進入美國領空的問題時說：“我們在磋商時向美國表達了日本對美國立場的支持。” 韓國外交部第一副外長趙賢東也對美國的對應表示理解，稱“不能容忍侵犯他國主權或領域”。

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在新聞發布會上，森健良說：“美國方面說明了為保護其主權和安全做出了謹慎和合法的對應，日本支持美國的立場。” 針對中方稱“美國氣球也飛入中國領空”的說法，美國副國務卿謝爾曼反駁稱：“沒有美國政府的氣球飛過中國上空，是零次。” 森健良表示支持美國，稱“對於美國的活動，謝爾曼副國務卿的回答很正確”。趙賢東也表示：“作為同盟國，我們相信美國”。

日美韓三方表示：三國將“共同應對”中國對以法治為基礎的國際秩序的挑戰。

而內閣官房長官松野博一在14日的記者會上，在被問及過去曾在沖繩縣和鹿兒島縣發現過類似氣球的物體時強調“我們非常關注，正在收集信息”。

松野博一還表示，將與美國等國家合作，“根據國際法和慣例更加嚴正地處理”。

對於有關氣球信息的公開，他持謹慎態度，稱“有暴露日本情報收集能力之虞”。

而據日本FNN14日報道，2022年1月在九州西部上空確認的氣球經過日本領空，根據自衛隊飛機拍攝的照片，政府分析認為，極有可能是中國的偵察氣球。