澳大利亞今從各政界辦公室卸除中國造監控錄像頭

澳大利亞/中國

澳大利亞今天報告稱，中國製造監控攝像頭將從澳大利亞政界人士的辦公室移除。此前幾天，出於安全考慮，澳大利亞國防部率先移除中國製造的攝像頭。

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法新社引據上周公布的官方數據，至少有913個中國造攝像裝置被放置在250多座澳大利亞政府大樓中，包括國防部。澳大利亞國防部長理查德-馬爾斯上周告訴公共廣播公司，所有的中國製造設備都將從他的部門移走，以 "確保澳大利亞的完全安全"。

據澳大利亞財政部官員還證實，在政治家使用的辦公室里曾安裝了65個這樣的中國造監控攝像頭。他說，該部一直在逐步更換它們，但仍有40個需要拆除，他強調說，它們將在4月之前被替換。

美國和英國也採取了類似的舉措，現在禁止政府設施在敏感地點安裝中國製造的攝像頭。兩國都表示擔心，如果攝像頭背後的中國公司被迫與北京的情報部門分享數據，敏感信息可能會被泄露。

各國所指問題攝像機是由海康威視和大華生產的，這兩個公司在美國都被列入了黑名單。據美國商務部稱，這兩家公司都以產品參與了對中國西北部省份新疆的維吾爾少數民族的 "監視"。

據法新社，2022年11月，美國禁止進口海康威視和大華的設備，理由是 "對國家安全有不可接受的風險"。海康威視拒絕了這些指控，並告訴法新社，其產品 "符合所有適用的澳大利亞法律和法規，並符合嚴格的安全要求"。

澳大利亞國防部決定將攝像機從該部門移除，引起了北京的反應，中國指責堪培拉 "濫用國家權力，歧視和壓制中國公司"。