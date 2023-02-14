紐時文揭中國科學家數年前已披露飛艇項目：實現環球飛行抵達北美

中國/氣球

氣球事件甚囂塵上，如何收尾尚不可知。紐約時報今天刊載報道，稱在2019年，就有中國航空航天科學領域的一名領軍人物就曾自豪地宣布，他的團隊將一艘飛艇送上了2萬米高空，完成了環繞地球大部分地區的飛行，其中包括北美洲。

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紐約時報署名儲百亮的報道稱，這條消息當時並沒有引起太多注意。

這位名叫武哲的科學家當時對一家官方新聞媒體說，“追雲號”飛艇是他實現將大量可操縱氣球送入地球平流層願景的一個裡程碑，平流層飛艇的應用領域包括各種災情預警、環境污染監控，以及空中偵察。

有大量證據表明，出於國內的和軍事上的需求，中國政府一直尋求利用高空飛艇跟蹤地面活動，而武哲的宣布是這些證據的一部分，揭示了中國氣球項目涉及範圍的新細節。中國的媒體報道、學術研究以及官員的講話表明，武哲在中國的氣球研發努力中起到了核心作用。

武哲是北京航空航天大學的資深學者，該校處於中國航空航天研究的前沿。他從事飛艇研製工作已近20年。他的幾家公司現已捲入拜登政府打擊中國氣球計畫的行動。美國商業部上周懲罰了六家中國公司，因為它們參與了拜登政府所說的中國監視氣球計畫，武哲是其中至少三家公司的創始人或大股東。

武哲曾幫助設計噴氣式戰鬥機，有研發隱形材料方面的專長，他的工作還曾獲得過中國軍方的嘉獎。他曾任北航副校長，後來主動辭去職務，以集中精力從事教學和研究工作。據武哲在北航網站上的簡歷，他還是中國人民解放軍總裝備部顧問委員會的委員，這個機關如今已不存在。

華盛頓沒有說明被列入黑名單的實體與本月在美國上空被發現和擊落的中國氣球有哪些具體聯繫，也沒有提到武哲的名字。記者周一給武哲辦公室發的電子郵件沒有得到回復，打去的電話也無人接聽。

中國堅稱，美國擊落的中國氣球是一艘被風吹離航線的民用飛艇，主要是在進行氣象研究。周一，北京將矛頭指向華盛頓，稱自去年以來，美國的高空氣球已10多次飄越中國領空。

紐時說，本月將滿66歲的武哲已經成為中國實現“臨近空間”雄心壯志的核心人物，“臨近空間”指的是距離地面20至50公里左右的大氣層，大多數飛機不能在這種高空長時間飛行，但這種高度對衛星來說又太低。

直到最近，中國高空氣球的長距離飛行幾乎沒有引起外界的太多注意，這也許部分證明了它們在避開外國政府視線方面的成功。

拜登政府現在表示，中國已將高空氣球派到了40多個國家上空，而美國只是在綜合了以前存下來的數據後才偵查到這些氣球。現在，美國軍方正在對其雷達系統進行調整，試圖發現更多的入侵氣球。上周末，美國戰鬥機分別在阿拉斯加、加拿大和密歇根上空擊落了三個不明飛行器。

“追雲號”飛艇是2019年7月起飛的，武哲當時對記者說，它是個“長約百米、重達幾噸的‘大傢夥’”，似乎比美國戰鬥機本月在南卡羅來納州海岸擊落的中國氣球要大。“這是人類首次在2萬米高空，使用空氣動力控制的平流層飛艇環球飛行，”武哲在《南方日報》的報道中說。

2019年的高空氣球飛行不只是武哲和他的團隊的唯一一次。武哲在2004年與他人一起在北京成立的銥格斯曼航空科技集團股份有限公司宣稱進行了一系列成功的氣球飛行。

高空氣球的發展“為指定區域實現高精度、長時間、穩定的通信、偵察及導航等服務”提供了可能，銥格斯曼2017年在其官方微信社交媒體帳戶上寫道。

銥格斯曼稱，武哲和他的團隊在2019年“首次實現臨近空間對地信號獲取”，但沒有解釋所涉及的信號，也沒有解釋獲取是否與“追雲號”當年的飛行有關，還是與另一艘飛艇有關。這家公司的網站最近已經下線，但其網頁緩存仍可在網上找到。

一個中國氣球已在2020年完成了繞地球飛行並被安全收回，銥格斯曼稱其為開創性的壯舉。次年，武哲的團隊將兩個高空氣球同時放入天空，這對他們來說是首次。

對武哲聲稱的高空氣球成功飛行沒有其他的公開確證。他公開發表的科學論文中沒有任何對這些成功的描述。儘管如此，武哲是一名屢獲殊榮的科學家，他的說法具有官方重要性。

2015年，中共黨報《人民日報》發表了中國首個高空氣球在中國北方試飛成功的報道，對武哲及其團隊送入20公里高的飛艇大為稱讚。報道說，這是中國在研發可長期在臨近空間航行或留駐的氣球所需材料和知識方面取得的一項突破。

武哲與上海一家房地產公司合作，幫助成立了北京南江空天科技股份有限公司，專門從事“臨近空間飛行器及其應用產品的研究開發”。這家公司和銥格斯曼，還有武哲創建的另一家公司——山西銥格斯曼航空科技有限公司，都在被美國商務部上周制裁的六家中國實體名單上。周一打給武哲公司的電話無人接聽。

紐約時報說，直到不久前，武哲似乎對披露他和企業的關係尚未有任何顧慮。他和他的合夥人曾在2021年宣布，正在啟動銥格斯曼在北京新成立的證券交易所上市的申請。公告指出，公司主要從事飛機隱身器材、飛機隱身性能監測等滿足軍方隱身需求的產品研製、生產與銷售。