美媒：氣球案或讓中國外交復又強硬反美

中國/美國/氣球

中國指稱，自2022年年初以來，美國高空氣球曾10餘次飛越中國領空。這一說法為兩國間不斷升級的外交對峙火上澆油，這種對峙的加劇已使兩國重啟雙邊關係的努力陷入停頓。華爾街日報認為，中國此一指控意味着中方可能會回到更強硬的反美論調，這種論調此前已成為習近平治下中國外交辭令的主要風格。

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中國稱美國高空氣球曾10餘次飛越中國領空。中國外交部發言人汪文斌在周一的例行記者會上說，美方的氣球非法進入別國領空並不是什麼稀罕事。這是自本月早些時候疑似中國偵察氣球在美國上空被發現、隨後在南卡羅來納州海岸被擊落以來，中國首次提出這樣的指控。汪文斌對記者表示：“美方首先要做的應當是反躬自省、改弦更張，而不是到處污衊抹黑、煽動對抗。”

汪文斌除表示中國以負責任和專業的方式處理該事件之外，沒有提供中方當時如何回應美國氣球被指飛越中國領空的細節。汪文斌稱美國的行為是非法的，但沒有詳細說明這些氣球可能違背了哪裡的法律以及以何種方式違背。

“任何關於美國政府在中華人民共和國上空操作偵察氣球的說法都是不實之說。”美國國家安全委員會發言人Adrienne Watson周一說，“這是中國緊急控制損害的最新例子。”

美國國家安全委員會的戰略溝通協調員柯比(John Kirby)也否認了中國政府關於美國氣球闖入中國領空的說法，稱“這絕對不是真的”。據柯比在MSNBC上說，“我們沒有在中國上空放氣球。”

中國已一再表示，美國擊落該中方氣球是過度反應。中國外交部稱這是一個用於氣象科研的民用氣球，偏離了航線。美國官員不認可這一解釋，並表示，他們相信該氣球是用於偵察目的，而且該氣球飛越了美國的多個敏感地點。

華爾街日報稱，中國對美國氣球非法進入別國領空的指控似乎標誌着其策略發生了轉變。當疑似中國偵察氣球剛被發現時，中國對此事表示了遺憾，當時正值美國國務卿布林肯(Antony Blinken)計畫訪華前夕。一些中國官員說他們對該氣球事件感到措手不及。它對美國的許多官員來說也是一個意外，事發時正值兩國似乎都在尋求改善雙邊關係。即使在美國取消布林肯訪華行程後，中國一度也基本未在公開回應中顯得咄咄逼人，而是釋出希望讓事情翻篇的信號。中國外交部上周就此事發表了相對簡短的聲明。

汪文斌周一的發言意味着中方可能會回到更強硬的反美論調，這種論調此前已成為習近平治下中國外交辭令的主要風格。