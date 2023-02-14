香港賣地加入國安條款 市場一度波動 地產商會稱不影響外資投資

香港/房地產市場

香港庫房主要收入來源之一的地產業，一日之內接連傳出壞消息，包括港府已在賣地招標和短期租約條款內加入條款，訂明當局有權以國家安全為由，取消投標者的入標資格和立即終止出租中的短期租約；另外，一幅大型土地的招標流標，是一個半月內第三次。消息曝光後，地產股股價全面報跌。特首李家超否認地產股價波動與加入國安條款有關，而地產建設商會主席梁志堅亦表示，條款不會影響發展商投地和外資公司來港投資。

廣告 繼續瀏覽後續

港府因應《港區國安法》，早於去年11月4日起，已在土地招標文件中新增條款，訂明若果投標者參與或合理地相信有參與危害國安的行為，港府可取消其投標資格；條款亦訂明，當局有權以保障公眾利益丶秩序丶安全或國安為由，取消投標者資格。至於其他短期租約用地亦訂明，除了有權以國安為由取消入標者資格外，若當局合理相信中標的承租者涉及違反國家安全利益的行為，亦有權立即中止該份租約。

有關新增條款，港府未有公布，昨(13日)經傳媒報道後向港府求證，發展局才予以證實。而地政總署網頁資料亦顯示，自上述日期後開始的多幅招標土地，包括啟德2A區4丶5B及10號地盤丶赤柱環角道，以及正在招標的荃灣寶豐路丶旺角洗衣街地皮等，均已加入國安條款；另外，剛於上月底截標的將軍澳區混凝土廠的短期租約，亦加入可以國安條款中止租約的條款。

發展局回覆查詢時表示，不擔心新條款影響政府推地，認為守法的投標者不應該因條款而影響其投標意欲，並指第一幅加入有關條款的賣地項目有六所公司投標，該幅土地亦已於去年年底成功出售。

地產股昨受壓今收失地

但市場反應卻是另一回事。消息曝光後，地產股的股價全面報跌，股價創六星期新低，其中以新世界跌幅最大，挫近7%，收報22.35港元；其次是跌近4.8%的恆基地產丶跌2.6%的新鴻基地產丶跌2.25%的信和置業，而長江實業則下跌0.8％。

另外，在去年12月中開始招標丶已於上周四截標的香港鐵路小蚝灣車廠發展項目第一期，最終流標收場。港府公布日後重新招標時沒有解釋流標原因，但一般是因為入標價低於政府底價才會被收回。

小蚝灣車廠發展項目是一個半月內第三幅流標地皮，第一幅是11月25日開始招標的赤柱豪宅地，第二幅是於去年11月16日開始招標的九龍市區觀塘商業項目，後者尤其反映業界對後市的態度。觀塘這個百億港元項目由市區重建局負責，去年試水溫時，有24家地產商表示感興趣，該局於去年11月招標時，向19家發展商發出入標申請，標書未有加入國安條款，但上月11日截標時，只有新鴻基一家發展商入標，而市建局最終在本月初宣布收回用地。

業界分析時認為，連續三幅地皮流標，原因與疫情持續打擊丶樓價去年跌幅高達15%，以及樓市未完全復蘇，導致發展商競標意欲低迷。

地產建設商會執委會主席梁志堅昨晚回應傳媒時為消息降溫，聲稱招標文件加入國安相關條款不會影響發展商投地，因為正當商人不能做危害國家安全的事情。他相信，有關措施亦不會影響外資公司來港投資，因為全世界每個地方都會有維護國家安全的相關法例，外資必須遵守，而香港已享有很大的自由度。

特首李家超今早回應傳媒提問時亦表示，投資者決定入標和股市波動受多項因素影響，包括市場情緒丶國際形勢發展丶香港整體環境等，而相關機制已實施一段時間，地產界亦支持，不認為條款與土地投標有關連。他更強調，維護國家安全是整個特區的責任。

及至今日中午收市，昨日受壓的地產股已全線回升，絕大部分已「收復失地」，股價回升至昨日水平。