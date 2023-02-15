拜登可能就擊落中國高空氣球事件發表講話

美國/中國/氣球風波

美國總統拜登可能會就擊落中國高空氣球和三個不明飛行物事件發表講話。路透社引述知情人士指出，拜登和他的團隊正在考慮在他下周初啟程前往波蘭訪問之前發表講話。另外，美國副國務卿謝爾曼周三表示，美國將以堅定的態度應對中國的挑戰，但同時希望與北京保持開放的溝通渠道。

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路透社報道，美國國會議員一直向拜登施壓，指一連串的事件使美國民眾困惑，要求拜登作出更多解釋。不過，拜登甚少公開置評，主要是由白宮官員就事件發言。

這位消息人士指，目前想法是讓拜登在下周初出訪波蘭之前，針對這些事件發表講話。

另一方面，白宮國家安全委員會中國事務高級主任羅森伯格將會離任，但白宮強調，羅森伯格早已計畫離任，與本月4號擊落中國高空氣球事件無關。

另據法新社報道，美國副國務卿謝爾曼周三表示，美國將以堅定的態度應對中國的挑戰，但美國同時希望與北京保持開放的溝通渠道。

謝爾曼周三對華盛頓布魯金斯學會智囊團發表的講話表示，我們做到了(這一點），並且我們正在這樣做，我們將繼續保持開放的溝通渠道，負責任地管理兩國之間的競爭。

謝爾曼重申，美國並不尋求與中國發生衝突，而是認識到這個亞洲大國是“唯一既有意圖又有手段可以重新制定全球秩序的競爭對手”。

謝爾曼並表示， “中共在國內變得更加專制，在國外則更加咄咄逼人”。謝爾曼並提到中共打壓香港，鎮壓新疆維吾爾少數民族，以及脅迫台灣、威脅南中國海以及展開半導體芯片之戰。

在中國氣球飛越美國領土，並被美國總統拜登下令擊落後，美中關係惡化。這一事件並導致國務卿布林肯推遲期待已久的北京之行，令人質疑兩個大國之間的合作意願。

在被問及此事時，謝爾曼堅稱此次行程是推遲了，但並沒有取消，美方希望能夠適時重新安排行程。 她說，“我們會找到合適的機會，一步步向前推進”，但她沒有給出時間表。

謝爾曼說，希望北京“不要以某位議員訪問為借口發動軍事行動”。

美國眾議院議長麥卡錫表示希望訪問台灣，去年8月，其前任佩洛西訪台激怒了北京，北京隨後在該地區展開了前所未有的軍事演習。