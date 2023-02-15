武漢大連爆發反政府削減醫保示威 "白髮運動"蔓延

中國退休人員上街抗議

2023年2月15日，中國武漢，示威者聚集在中山公園外，抗議醫療福利縮水，這是由路透社獲得的社交媒體視頻的截屏圖片，該圖片由第三方提供。

繼2月8日武漢爆發抗議削減健康福利的大規模街頭示威後，以退休老人為主體的“白髮運動”15日再次在同一座城市爆發。同一天，東北大連數以千計的退休老人也站出來抗議醫保福利縮水。

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法新社報道指出，在維穩高於一切的中國爆發街頭示威非常罕見，尤其在中國兩座千萬人口的大都市同時爆發抗議示威，更加罕見。

中共總書記習近平開啟第三任以來，如此大規模的抗議已在11月底爆發過，那場最初旨在反清零政策的以青年人為主體的大規模抗爭遍及中國數十座城市，抗議者並且提出要求習近平下台，要改革不要倒退的政治訴求。這場持續時間短暫，但影響巨大的抗爭被形容為“白紙運動”。

武漢2月8日首次爆發的退休者示威由政府削減醫保福利引爆。據武漢市民說，當局最近將退休人員每月的個人醫保從每月260元削減至83元。抗議者當時就表示，問題如果得不到解決，他們還會再次走上街頭。

武漢當局2月1日推出『武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則』，遭到廣泛反對。官方稱這一改革是為了強化統籌資金，擴大醫保報銷範圍，目的是為“更有利保障參保職工的權益”。

推特上持續上傳的大量視頻顯示，2月15日，武漢中山公園一帶抗議人群眾多，主要是退休老人，他們與大批的組成封鎖線的警察對峙，一度發生推搡，視頻顯示有幾位老人被推倒在地。抗議人群中還有人喊“打倒反動政府!”有許多人高唱“國際歌”和“團結就是力量”。

同時，社交媒體上傳的多個視頻顯示，15日當地時間上午，中國東北城市大連的人民廣場也聚集了數以千計的民眾，主要也是退休人員對政府縮減醫保福利表示不滿。視頻顯示，大連集會現場有人被警察押送上大巴車。

武漢抗議聲勢為什麼這麼大？“良知欣然自知”對美國之音表示，“武漢第一個遭遇封城，滿城血淚；一夜解封，幾乎所有人都感染了，很多老人都去世了。他們大多認為剋扣醫療資金要將老年人逼死，減輕政府負擔。”

專門研究中國政治和經濟的『透視中國』(SinoInside)的人士在一份研究中警告說，"如果中國政府不能正確地實施醫保改革，它有可能加劇社會緊張和對政府的憤怒"。

研究指出，這項醫保改革發生在地方政府財政在經歷了三年昂貴的清零政策之後，地方財政面臨嚴重財政困難的時期。

美國之音引述美國信息與戰略研究所學者李恆青說，中國各地民眾對醫保福利欠缺的現狀普遍不滿，現在老百姓上街了，這件事很難平靜下來。