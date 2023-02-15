氣球事件：中國宣布將對美國有關實體採取反制措施

中國/美國/氣球風波

中國外交部發言人汪文斌周三（2月15號）在新聞發布會上說，中國將對損害中國主權安全的美國有關實體採取反制措施。

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路透社報道：美國本月早些時候用戰鬥機擊落了一個飛越其領土的中國氣球，華盛頓懷疑這是一個間諜氣球，美國上周五將六家據其稱參與了中方偵察氣球項目的中國企業列入黑名單，此舉是對穿越美國的可疑間諜氣球事件的反制。

據華爾街日報，在這些由中國政府所有的防務公司和承包商被列入美國商務部黑名單之前，拜登(Joe Biden)政府官員已承諾將進一步限制中國可能用來提升其軍事和經濟實力的西方技術。遭到制裁的公司是：“北京南江空天科技股份有限公司”(譯名，Beijing Nanjiang Aerospace Technology) 、“中國電子科技集團公司第四十八研究所”(譯名，China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute) 、“東莞凌空遙感科技有限公司”(譯名，Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology)、“銥格斯曼航空科技集團有限公司”(譯名，Eagles Men Aviation Science and Technology Group)、“廣州天海翔航空科技有限公司”(譯名，Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology)和“山西銥格斯曼航空科技集團有限公司”(譯名，Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group)。

中國外交部發言人汪文斌周三在記者會上說：“中國民用無人飛艇誤入美國領空完全是一起有不可抗力導致的意外偶發事件，中方已經多次向美方說明情況，然而美方濫用武力，過度反應，升級事態，並以此為借口非法制裁中國公司和機構。" 他補充說"中國對此表示強烈反對，將依法對損害中國主權安全的美國有關實體採取反制措施"。堅決維護中國主權和正當權益。“

汪文斌還表示，自去年5月以來，美方在美國本土放飛大量高空氣球，持續進行全球環行，未經中方相關部門批准，至少十多次非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等省份。他說，美方應當就此向中方和國際社會作出解釋和交代，切實反躬自省，停止對中方的抹黑攻擊，停止誤導美國民眾和國際社會。中方保留作出進一步必要反應的權利。

據路透社，白宮還表示，它將考慮作出更廣泛的努力，"揭露和處理 "中國威脅美國及其盟國國家安全的更廣泛的監視活動。

自從美國擊落氣球後，美國和加拿大又宣布在其領空擊落了三個飛行物。