烏克蘭宣布擊落多個來自俄羅斯的氣球

烏克蘭/俄羅斯/氣球/軍事 – 烏克蘭周三(2月15日）宣布，擊落了多個來自俄羅斯“氣球”，烏克蘭軍方稱，發射這些氣球的目的是探測烏克蘭的防空系統。法新社消息稱，目前國際社會對這些"間諜氣球"被用來搜集情報已有充分的共識。

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法新社消息，烏克蘭首都地區軍事部門周三表示，根據初步信息，在基輔上空發現了六個"空中物體"，這些物體是受風力影響移動的氣球。烏克蘭軍方並稱， “這些物體可能攜帶了角落反射器和偵察設備"，大部分氣球已被攔截並擊落。

這些飛行物並導致烏克蘭首都防空警報器系統啟動，而通常在導彈接近時防空警報才會啟動。

烏克蘭空軍方面稱，有些是普通的充氣氣球，在一根繩子上裝有反射器和雷達， “但它仍然是一個空中目標，烏克蘭防空系統被迫做出反應。”

烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）曾提及，俄羅斯使用“幾乎零成本”的氣球來消耗烏克蘭防空導彈，俄羅斯會使用所有可用的戰爭方法實現他們的目標。基輔地區軍事部門稱，將收集氣球殘骸並進行分析，烏克蘭懷疑俄羅斯發射氣球的目的可能是探測定位並耗盡烏克蘭的防空系統。

俄羅斯沒有立即對烏克蘭發出的聲明發表評論。

自一年前戰爭開始以來，烏克蘭多次報告俄羅斯氣球在其領空漂流。

周二，烏克蘭鄰國摩爾多瓦因出現“類似氣象氣球的飛行物”而短暫關閉了領空。

自從美國2月初聲稱擊落了一個中國氣球以來，由於搜集情報的間諜氣球在各國引起警惕。美國宣稱，中國氣球配備了監視設備，而北京則否認有任何間諜活動。