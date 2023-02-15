【視頻】武漢大連市民抗議醫保改革 喊 “還我醫保錢”

中國/社會

一些社交網絡上傳的視頻顯示，幾百名退休人員周三（2月15號）在中國武漢和大連聚會抗議醫療保險改革。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社採訪的目擊者稱，周三，一群抗議者聚集在武漢市中心的中山公園門口，這是這座擁有1,100萬人口的城市中最受歡迎的散步場所。 無法查證的社交媒體上發布的視頻顯示，公園門口的保安排成一條人鏈，阻止抗議者進入。

另一段在北方城市大連拍攝的視頻顯示，抗議者高呼 "還我醫保錢！" 另一段視頻顯示許多警察守衛着一座地方政府大樓。

根據中國的一項醫療保險改革，自2月1日起，地方政府每月支付給退休金領取者的醫療補貼金額已經減少。這一決定已經導致上周退休人員在武漢市政府前舉行集會。根據參與者在網上發布的圖片，這些抗議者受到了當局的接待。

中國的醫保改革是一項龐大的工程，從2021年開始逐步實施。

報道稱，中國的抗議活動並不頻繁，在這個以維護社會穩定為教條的國家，政府通常將任何抗議活動扼殺在搖籃里。

然而，近幾個月來，一些惱怒的原因，特別是新冠疫情健康限制，促使一些中國人走上街頭，儘管有被逮捕和起訴的風險。

法新社引述專門研究中國政治和經濟的SinoInsider公司的分析師在一份說明中說，"如果北京不能正確實施醫保改革，有可能加劇社會緊張和對當局的憤怒"。 這一社會運動反映了 "地方政府經歷的財政困難" 。該公司認為，一般來說，"地方政府更願意與抗議者做出妥協"，以防止運動勢頭擴大。

分析指出，這項改革是在地方政府的財政在經歷了三年繁重的零補貼政策之後受到考驗的時候進行的。