馬克龍會見王毅 愛麗舍宮：促進烏克蘭和平是共同目標

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法國總統馬克龍周三在愛麗舍宮會晤到訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，愛麗舍宮稱，尊重國際法在烏克蘭促進和平是雙方的共同目標。馬克龍希望被視為莫斯科重要盟友的中國向俄羅斯施加壓力，迫其重返談判桌。

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法新社消息，馬克龍於去年11月與中國國家主席習近平在印度尼西亞巴厘島G20峰會期間會晤後，在周三於巴黎會晤中國最高級別外交官員，隨後馬克龍計畫訪問中國，但他訪華日期尚未公布。

法新社稱，儘管中國沒有譴責俄羅斯將近一年前發動的對烏克蘭的入侵，馬克龍仍希望被視為莫斯科重要盟友的中國，向俄羅斯施加壓力，要求其重返談判桌。

馬克龍堅信世界的穩定對中國至關重要，他曾在去年11月呼籲中國國家主席利用其影響力來結束這場衝突。

據法國總統府消息稱，馬克龍與王毅討論了俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭以及對貧弱國家的影響，特別是在糧食安全和財政方面。會晤期間，馬克龍回顧了這場衝突對國際和平與安全的影響，並重申法國支持受攻擊國家的立場。

愛麗舍宮並稱，雙方表達了遵守國際法以及促進和平的共同目標，但沒有具體說明兩國如何促進和平。

繼法國之後，王毅將參加定於周五至周日舉行的慕尼黑安全會議，隨後訪問莫斯科。

法國總統馬克龍在會見中還談到與中國的合作面對氣候危機等“全球挑戰”。

王毅周三晚會見法國外交部長科隆納，然後在周四會見法國總統外交顧問博納，並參加法中戰略對話。