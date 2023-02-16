北京在港代表籲高教界保國際化 惟95%輸入高端人才卻為中國籍

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中國領導人數次敦促香港要保持國際中心地位，其在港代表鄭雁雄會見高等教育界主事人時表示，期望各大專院校未來繼續保持國際化，以便香港繁榮安定發展。不過，港府首度推出的搶高端人才計畫發現，個多月內已接獲逾萬份申請，但知情人士稱，三分之二來自中國內地，而整體而言，九成半來自中國籍。有人力資源專家認為，若有較言比例申請者來自海外，將更利香港保持國際化。

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北京的中央政府駐香港聯絡辦公室主任鄭雁雄上任約一個月後，以春茗為由邀約各界，昨(15日)邀請到中聯辦大樓春茗的，是高等教育界和新聞界，而全港11所大專院校的校長及校董會主席均有出席。據了解，鄭雁雄會上表示，香港以身為國際化的都市聞名世界，而香港一個小小城市能擁有多所世界頂尖大學，實屬難能可貴，期望大專院校未來繼續保持國際化，讓香港繁榮安定發展，為中國建設作出貢獻。

另據《明報 》和《 星島日報》報道，鄭雁雄昨午在與媒體高層春茗時表示，香港有五個重要角色，當中包括要發揮好「背靠祖國丶聯通世界」和發揮人民幣國際化離岸中心的重要作用，為不點名地指統一台灣的中國「完全統一」發揮示範效應。

但保持國際化之餘，鄭雁雄同時呼籲高教界與大陸聯通。出席春茗的中文大學校長段崇智和理工大學校長滕錦光會後均引述說，鄭雁雄鼓勵香港與粵港澳大灣區在產業丶學校及科研方面互補優勢，合作共贏，因為香港製造業較少，較難發展科研應用，未來可透過北部都會區和大灣區推廣和應用香港的科研成果。

而要保持國際化，人才是不可或缺的一環，但現屆港府為填補人才流失而在去年底推出的「高端人才通行證計畫」，開展七星期以來，雖收到逾萬份申請並批出約7700宗，但絕大部分屬中國籍人士。

勞工及福利局局長孫玉菡昨早與立法會議員非正式交流時透露，逾萬宗申請中，年薪超過250萬元的高薪申請類別約佔六分一；全球百強大學畢業兼有至少三年工作經驗的申請者類別約佔一半；全球百強大學畢業但沒有工作經驗的申請者約佔三分一。以年齡分，申請人以年輕人居多，30歲以下的申請者便佔了一半。

但對申請者會否大部分是中國內地人士的公眾關注，孫玉菡在交流會上沒有給出實數，只是說，申請者中有三分一來自海外，餘下三分二來自內地，並補充，不排除來自海外的申請亦有中國籍人士。《星島》則引述不具名的知情人士透露，約九成半申請者都是中國籍。

人力資源顧問周綺萍向該報指出，港府「高才通」計畫的目標是吸納三萬五千人，當中六分之一屬年薪250萬元或以上人才，餘下約2.9萬人屬名牌大學畢業及具工作經驗者，數目未能填補近年移居海外的14萬人，不足以彌補「人才荒」。另外，若來自海外的人才比例更高，對維持香港國際城市地位較為有利。