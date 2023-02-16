拜登堅稱將擊落所有威脅美國安全的高空物體

美國/中國/氣球風波

美國總統拜登2月16日周四就擊落中國高空氣球和三個不明飛行物事件，向美國民眾發表講話。拜登表示將下令擊落所有威脅美國安全的空中物體；他考慮與中國國家主席習近平直接交談，但不會為擊落進入美國領空的中國氣球道歉。

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法新社消息，拜登表示，他將下令擊落所有任何威脅美國安全的空中物體。拜登在面向美國民眾的電視講話中表示，“如果一個（飛行）物體對美國人民的安全構成威脅，我將下令把它擊落”。這是自美國擊落中國氣球和三個不明飛行物以來，拜登首次就中國氣球事件發表講話。

拜登並表示，他正在考慮與中國國家主席習近平直接會談，但他不會為擊落進入美國領空的中國氣球道歉。

拜登在這次簡短的講話中表示：“我們不想要新冷戰”，(我們）將繼續與中國對話”。 拜登補充說：“我希望我能與習近平主席進行交談並查明件事的真相，但我不會為擊落這顆氣球進行道歉。”

拜登表示，下令擊落這顆高空氣球的決定是發出了一個明確的信息，即：“任何侵犯我們主權的行為都是不可接受的”。北京方面稱飛行物體是因偏航而誤入美國領空的氣象研究氣球。

拜登強調：“如果（飛行）物體對美國人民的安全構成威脅，我會擊落它”。

不過，拜登也同其他美國官員一樣承認，“目前沒有任何證據表明，最近被摧毀的三個不明飛行物與中國間諜氣球計畫有關，也不是來自另一個國家的監視設備”，情報人員評估任務，它們很可能與私人企業或研究機構有關。

此前，白宮發言人卡琳讓-皮埃爾在新聞發布會上宣布這一消息時表示，總統將特別提到“對中國高空間諜氣球做出的果斷反應”。

美國於2月4日擊落了一顆中國氣球，美方認為氣球在執行搜集情報的間諜任務。 隨後，美國分別於2月10日、11日和12日擊落了三個不明飛行物。

拜登是以保護航空運輸安全為名下令進行擊落三個不明飛行物，白宮稱這些“物體”的飛行高度接近客機，可能會破壞航空運輸安全。