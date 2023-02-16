日本為能夠擊落中國偵察氣球等考慮修改法律解釋

日中/政治

日本自民黨16日在黨本部召開安全保障調查委員會等聯席會議，同意政府有關放寬武器使用條件，以便可以擊落侵犯領空的氣球和無人機等的說明， 其目的是為了在中國偵察氣球過去飛越日本上空這一事實的基礎上，為汽球的再次飛來做準備。

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防衛省的一名局長2月15日在自民黨防衛委員會會議上對此進行了說明。 一項修改《自衛隊法》解釋，並允許在確保航線安全和人民生命財產安全時使用武器的計畫浮出水面。目前自衛隊嚴格執行武器使用規則，在擊落飛來的氣球等時有是否遵守了法律的擔憂。

日本《自衛隊法》第八十四條規定：“外國航空器違反國際法、航空法（1952年第231號法）或其他法令規定，侵入我國領空時，長官可以對航空自衛隊發出命令，採取使其着陸、或從我國的領域上空離開的必要措施。”此條法律並沒有談及“擊落”。

目前，根據《自衛隊法》，自衛隊飛機在飛行物體侵犯領空時，如果在符合正當防衛和緊急避難的場合，才可以使用武器。

日本政府發布消息稱，自2019年11月以來，已3次確認疑似中國放飛的無人偵察氣球在日本領空飛行，中國外交部發言人15日在例行記者會上表示：“中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整。日方在沒有確鑿證據的情況下捕風捉影，對中國抹黑攻擊，我們對此堅決反對。”

在15日的日本眾議院預算委員會會議上，首相岸田文雄在談及氣球時強調，“我們通過外交渠道，強烈敦促中國政府不要再讓這種情況發生。侵犯日本領空的行為是絕對不能接受的。” 防衛大臣濱田靖一在談及今後氣球再次飛來的對策時說：“包括今後怎麼辦在內，我們正在進行研究。”

15日上午，內閣官房長官松野表示，“經過進一步分析，我們確切地推定這些氣球是中國放出的無人偵察氣球。”他補充說：“已向中國政府申明，侵犯其領空是絕對不能接受的。”