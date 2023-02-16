朔爾茨3月初訪美 將與拜登商談支持烏克蘭及應對中國挑戰

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美國白宮2月16日周四宣布，德國總理朔爾茨將於3月3日訪問美國，並與美國總統拜登舉行會談。雙方除了討論美德關係及烏克蘭議題外，也將討論共同應對中國挑戰及印太地區合作。另外據美媒稱：美歐計畫組建"買傢俱樂部"減低對華依賴。

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法新社報道，白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾在一份聲明中表示，拜登及朔爾茨將"特別就支持烏克蘭"進行討論。法新社稱，在經歷一段困難時期後，現在是德國與美國及北約重申加強友好關係的時候。

聲明並指出，在俄羅斯野蠻入侵烏克蘭一周年之際，拜登與朔爾茨將討論為支持烏克蘭持續做出的努力，讓俄羅斯為侵略付出代價，並加強跨大西洋安全。兩人還將討論包括共同應對中國帶來的挑戰，以及在印太地區合作等一系列區域與全球安全議題。

朔爾茨去年11月初曾率企業高層代表團訪問北京，成為新冠疫情爆發近3年、也是中國國家主席習近平就任第3任中共總書記以來，首位訪問中國的歐洲國家領導人。

朔爾茨在北京與中國總理李克強召開聯合記者會時曾表示，德國奉行一個中國政策，但他也對兩岸的穩定及和平表達了擔憂，並說台灣現狀的任何改變都必須和平解決。

據美媒引述知情人士報道，美國與歐洲官員正在商討如何組建一個與盟友組成的"買傢俱樂部"，合作採購在清潔能源技術方面需使用的礦物，以減低對中國的依賴。

《華爾街日報》指，按照計畫，美國會與包括日本、歐盟與英國在內的盟友，商討關鍵礦物的貿易協議。

知情人士並指，一旦盟國之間達成貿易協議，他們便會嘗試再與烏克蘭、贊比亞等國達成額外協議，在電動車電池和其他清潔能源技術所需的原材料方面確保獲得供應。

美國及歐盟官員過去曾多次稱，希望在供應鏈方面減少對中國的依賴。