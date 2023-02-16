「流浪氣球」爭議升級 中國人大強烈譴責美眾院通過決議 促停免事態升級

中美/氣球事件

中美就「流浪氣球」導致的風波進一步升級，在美國國會眾議院通過決議，譴責中國在美國領空使用間諜氣球後一星期，中國人大外事委員會發表聲明，強烈譴責和堅決反對有關決議，認為決議是惡意炒作和政治操弄，敦促美方立即停止，以免事態升級。

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在美國傳媒披露，指美國總統拜登正考慮下周初到波蘭訪問前就擊落中國高空氣球事件發表講話之際，中國人大外事委員會今(16日)早發表聲明，指美國眾議院通過「所謂」《中國在美領土上使用高空氣球決議案》，刻意渲染「中國威脅」，純屬惡意炒作和政治操弄，「中國全國人大」對此表示強烈譴責和堅決反對。

聲明重申，中國民用無人飛艇誤入美國領空是一宗因不可抗力導致的偶發丶意外事件，對美國人員和安全不構成威脅。中方已第一時間作出介紹，要求美方冷靜處理。但美方「執意動武，蓄意造勢」，嚴重違反國際法精神和國際慣例。聲明又指，美國國會一些政客煽風點火，暴露其反華遏華的居心，反指對別國大搞監視活動的，恰恰是美國。

聲明強烈敦促美國國會「立即停止對華污衊抹黑的錯誤做法，不要採取導致事態升級的舉動。」

美國眾議院本月9日以419票支持丶0票反對，一致通過無約束力議案，譴責中國氣球侵犯美國領空。