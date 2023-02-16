獨立機構評估 中國放棄清零後兩月死亡人數100萬-150萬

中國-新冠病毒

中國12月7日突然放棄嚴酷清零政策後到底有多少人死於新冠？中國官方截至2月9日的公開的數字是83150人，然而，紐約時報綜合四家獨立研究機構的評估，得出的死亡人數在100萬至150萬之間。

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中國死於疫情的人數一直是個謎，當局在全球最嚴酷的清零政策難以為繼、實質上並未能阻止染疫人數暴增的情況下突然解封，一時間醫院人滿為患，火葬場不堪重負，一批頂尖學者和知名人士死亡，但是當局對外界最關心的多少人死於疫情一直遮遮掩掩。

直到2月9日，官方公布的解封後死亡人數僅為83150人，這一數字令人難以置信，研究人員認為嚴重低估，而且對死在家中的大量染疫者忽略不計。專家評估，雖然無法確切知道有多少死在家裡的人沒有被計入，但從2018到2020年，中國只有大約五分之一的死亡發生在醫院。

而且，去年12月解封以來，中國官方只公布 涉及呼吸衰竭的死亡人數，不包括死於肝、腎或心臟衰竭的感染者，1月中旬以後，在遭到廣泛質疑後，當局開始發布因其他死因死亡的病例數據，但數字仍然很不完整。許多民眾表示，醫院要求死者親屬不要寫上與新冠病毒相關的死因。

紐約時報2月16日的報道說，流行病學家一直在努力解開中國12月以來這波加速暴發疫情的未解之謎，根據四個互無關聯的學術團隊得出的大致相似的評估，中國的新冠疫情可能已造成100萬至150萬人死亡。

紐約時報引用的估算結果，兩個來自已在學術期刊上發表或正接受同行評議的論文，另外兩個分析是由流行病學家提供的。

如果按照中國官方數字，中國2020年以來新冠大流行期間的人均死亡率在所有主要國家中最低，每10萬人只有6人死亡，但按照學者研究，無論是較高估計的每10萬人有110人死亡還是較低估計的每10萬人有68人死亡，中國已經超過了許多亞洲國家的官方死亡率，而這些國家並未施行過一如中國那樣激進嚴酷的清零措施。

與此同時，中國的疫情死亡率排在德國、意大利、美國等國之後，因為這些國家的疫情在疫苗問世之前的疫情大爆發期間曾有很多人染疫死亡。

為什麼中國官方數據很難反映疫情真相？除了新冠死亡定義狹窄、排除死在醫院以外的數據之外，最根本的問題可能是政治因素。

紐約時報指出，對執政的中共而言，有多少人死亡的問題有巨大的政治意義，如果死亡人數過高，中國領導人習近平將中國早期防疫的成功歸因於社會主義制度優於西方的說法就不能成立。