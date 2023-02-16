美中等60多國簽署行動呼籲 同意軍事領域負責任使用人工智能

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包括美國及中國在內的等60多個國家2月16日周四簽署行動呼籲，敦促規範人工智能 (AI) 在軍事領域的開發和使用，以規避意外後果的風險。

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路透社報道，荷蘭與韓國周四在海牙聯合主辦第一屆關於軍事人工智能的國際峰會，簽署行動呼籲的國家表示，承諾在遵守國際法律義務及不會損害國際安全、穩定及責任的情況下，發展及使用軍事人工智能。

美國負責軍備控制和國際安全事務的副國務卿詹金斯（Bonnie Jenkins）在會上提出美國框架的負責任使用軍事人工智能守則，內容包括人工智能武器系統應加入適當水平的人為判斷，但強調美國對任何有意參與的國家持開放態度。

中國代表則認為，各國應反對透過人工智能為軍事取得絕對優勢和霸權，同時也應與聯合國合作。

這次會議並沒有邀請俄羅斯參與，烏克蘭則沒有派員出席，而在場的以色列代表則沒有簽署該呼籲。這項行動呼籲稱：世界各地都對人工智能在軍事領域的使用以及人工智能系統的潛在危險表示擔憂。。

來自各國的2,000名科技公司和民間團體的代表參加了會議。一些學者及人權專家指出，這份行動呼籲並沒有法律約束力，同時都沒有應對人工智能操作無人機、人工智能可能引起軍事衝突等問題。

會議並宣布成立全球人工智能委員會，旨在澄清軍事領域技術定義並確定負責任的在軍事領域使用人工智能。