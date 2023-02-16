習近平為何大讚中國防疫創造了人類文明史奇蹟？

中國-新冠病毒

自從突然解封，染疫人數暴增，死亡人數暴增後，清零政策的主導者，中共領導人習近平對相關話題相對比較低調。不過，中共政治局常委會打破了沉寂。有分析指，習近平不甘心讓自己親自指揮的清零政策不明不白被拋棄了，他需要給自己一個正面的說法。

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2月16日，習近平主持召開中共中央政治局常委會，專門“聽取近期新冠疫情防控工作情況彙報”，從官媒通稿看，這次會議除了避免提及“清零”，幾乎把清零期間描述清零政策如何之好的語言全用上了。顯得是要為被民間聞之色變的清零政策“平反”，甚至做出“輝煌”的總結。

會議稱，三年多來，習核心始終堅持“人民至上，生命至上”，“有效保護了人民群眾生命安全和身體健康”，不過常委會的重點卻在於強調突然廢除清零政策以來的成就，會議稱去年11月以來，“新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟”。而且，“群眾是認可的，成效是巨大的。”

學者傅志彬推文分析，“這種王婆賣瓜式的說法顯示習近平知道自己的爛尾式抗疫被詬病，感覺到威信被動搖……” 因此需要開會自誇。習近平實施兩年多之久的“清零政策”被公認為是全球最嚴酷的、也是最不人道的防疫措施，造成巨大人道災難和經濟衰退，其實最後並未起到阻止新冠病毒擴散的效果，反而在11月26日在全國幾十座城市爆發了反對清零政策的“白紙運動”。再也不能忍受被封鎖的青年男女破天荒地喊出“共產黨下台! 習近平下台!”的口號。

有觀察人士認為，白紙抗議這一讓世界震驚的示威行動，宣告了官方“人民至上，生命至上”一套說辭的破產，當局不惜花費天文數字的資源、以專政的手段去封鎖城鎮，控制人民的自由，與習近平為了保證自己在去年10月底二十大上順利地實現繼續掌權有關。從上海等大城市街頭民眾喊出的口號看，顯然，他們對當局的做法並不像常委會所言：“群眾是認可的。”

白紙抗議、加之經濟嚴重惡化，讓習近平無法按照自己的時間表，在一個適當的時間“體面地”宣布“清零取得了偉大勝利”，而是被迫放棄清零，毫無準備毫無步驟地全面解封，成為香港大學流行病學家高本恩(Ben Cowling)所說的：“中國是世界上唯一一個在首次面臨大規模感染潮之際沒有採取任何延緩措施的國家”。

世衛組織指出，其實，清零政策終結前幾周，中國的疫情已失控，染疫人數在暴增。當局的倉促解封不過加速了這一爆炸性局面，一時醫院人滿為患，火葬場不堪重負，一批頂尖學者和知名人士染疫死亡透露出死人多到難以想象的信息。不少人在社交網絡批評：“清零”三年，只為了清零而清零，沒有為自己的百姓準備好必要的醫療設施，當局終於羞羞答答開始公布死亡人數，截至2月9日，官方公開的數據是83150人死於新冠。

社交網絡的眾多信息顯示，許多中國人並不相信這一數字，他們從自身的生活經驗，他們的目擊，他們的奔走相告中，得知死於新冠的人數遠遠不止這些。紐約時報2月16日的相關報道，引述四家互不關聯的獨立機構的研究，評估出從12月7日當局放棄清零以來的兩個月，中國死於新冠的人數在100萬至150萬之間。

一個等於總結“抗疫取得偉大勝利”，尤其為兩個月來，也就是解封以來取得的“偉大成就”總結的中共政治局常委會，無視兩個月疫情爆炸突然死於新冠病毒的無數“人民”，還在宣稱“新冠死亡率保持在全球最低水平”，自然引發許多批評。北京之春榮譽主編胡平發推評論說，在發生了史上空前的疫情海嘯，全國的火葬場都排大隊日夜加班之後，中共當局居然還好意思說，在習近平親自指揮親自部署下，中國的“新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。”

一位網友驚嘆：“奇蹟啊奇蹟，還有這樣的奇蹟!”