北約秘書長：西方密切關注中俄關係

俄羅斯侵烏戰爭

2023年2月17日，在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議上，德國總理朔爾茨與中國中央外事委員會辦公室主任王毅握手。

北約秘書長斯托爾滕貝格周五在慕尼黑警告：西方“密切關注”中俄雙邊關係。他提醒說：烏克蘭戰爭的後果將是“全球性的”。

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為期三日的國際安全年度會議周五在德國慕尼黑開幕。烏克蘭戰爭、中俄特殊的雙邊關係及對世界安全的影響是這次會議關心的重大主題。

面對媒體，出席這一會議的北約秘書長斯托爾滕貝格對中俄關係發出警告。他說：“我們密切關注日益強化的中俄關係。”西方看到了，“他們聯合行動，他們聯合軍演，他們聯合進行空中和海上巡邏。”

俄羅斯是烏克蘭戰爭的侵略方，中俄關係多大程度上影響這場戰爭備受西方關切。斯托爾滕貝格補充說，“烏克蘭戰爭已充分顯示，安全問題不是地區問題，安全關涉全球。”

超過150個國家的政府代表出席慕尼黑國際安全年度會議，中共中央外事辦主任王毅在訪問意大利和法國等國後轉往德國出席這一會議，王毅隨後將訪問莫斯科。

斯托爾滕貝格在會議間歇對媒體表示：“正在歐洲發生的對亞洲很重要，而正在亞洲發生的同樣對歐洲很重要。”他強調：“我們知道北京密切關注烏克蘭戰爭，因為假如普京贏了戰爭，將影響北京未來的決定和謀畫”。斯托爾滕貝格在這裡可能暗示的是北京未來可能對台灣採取的軍事行動。一些觀察人士認為，假如普京打贏了，將會鼓勵北京犯台。

斯托爾滕貝格補充說，當專制政權更加靠攏和緊密合作時，相信民主和自由的國家更應該團結在北約和我們在全球的盟邦周圍。

王毅周三在巴黎與法國總統馬克龍和法國外長科隆納會晤，法國希望中方向莫斯科傳遞信息，使得俄羅斯“重返談判桌”，“停止轟炸平民”。