慕尼黑安全會議：馬克龍呼籲加大援助烏克蘭 朔爾茨稱做好持久戰準備

慕尼黑會議/法國/德國/烏克蘭/軍事

法國總統馬克龍2月17日周五齣席慕尼黑安全會議並發布講話，他呼籲歐盟成員國加大對烏克蘭的國防及經濟援助，支持烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵。德國總理朔爾茨也敦促盟友軍援烏克蘭坦克，並做好長期戰爭準備。澤連斯基透過視頻發表講話表示，烏克蘭不會是俄羅斯總統普京野心的最後一站，對方將繼續行動，他呼籲盟國加快運送武器，協助烏克蘭擊敗俄羅斯。

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路透社消息，馬克龍周五在慕尼黑安全會議上致辭表示，我們必須加強對（烏克蘭）的支援，以幫助烏克蘭人民和軍隊的抵抗行動。馬克龍稱，只有烏克蘭成功發起反攻，才能按照烏克蘭人的願望展開有效的談判。

全球最重要的外交和安全論壇慕尼黑安全會議周五開幕，預計進行3天。俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿一周年，今年會議有40位各國領導人和近100位國防和外交部長出席，規模比往年都大。

馬克龍向與會各國領導人發表講話說，“現在並不是與"選擇戰爭的"俄羅斯進行對話的時候”俄羅斯仍然在執行其"殖民"和"帝國"(擴張）的計畫。馬克龍在德國總理朔爾茨及烏克蘭總統澤連斯基講話之後表示，我們已準備好應對曠日持久的衝突，雖然這並非我們的選擇。

此前，德國總理朔爾茨在慕尼黑安全會議演講時呼籲盟友軍援烏克蘭坦克，戰爭才能及早結束，不過他強調應做好長期戰爭的準備。

朔爾茨演講時表示，一年前俄羅斯總統普京發動戰爭，結果烏克蘭和歐盟比過去都團結，北約還即將增加2名會員，事態發展顯然不符合普京的預期。

朔爾茨敦促有能力交付坦克給烏克蘭的國家加入德國的行列，付諸行動，德國願在訓練、補給、後勤方面給予協助。

他指出，只有繼續軍援烏克蘭，戰爭才能及早結束，"普京越早覺悟他的"帝國"目標達不到，戰爭結束和俄羅斯撤軍的機會就越大"。

朔爾茨並重申立場，承諾德國國防支出將持續提高到國內生產總值的2%。

受俄羅斯入侵烏克蘭的影響，德國批准總額1000億歐元的特別預算，為軍隊添購裝備打造歐洲最強大的軍力。

朔爾茨呼籲歐洲各國在軍事和戰略上步伐一致，齊心打造強大和具有競爭力的國防工業，使歐洲有能力解決周邊發生的衝突。

烏克蘭總統澤連斯基在開幕儀式上，透過視頻連線方式發表演說。他形容烏克蘭戰爭是一場大衛對巨人歌利亞的自由鬥爭，並指俄羅斯正在製造破壞，更策畫扼殺烏克蘭鄰國摩爾多瓦，西方國家領導人卻在這個關鍵時候拖泥帶水。

澤連斯基說，決心從來不是抽象的事情，他形容大衛不是透過談判的力量取勝，而是透過行動的力量。澤連斯基指拖延永遠是錯誤，歌利亞落敗世界才會安全。

澤連斯基表示，烏克蘭不會是俄羅斯總統普京野心的最後一站，對方將繼續行動，他呼籲盟國加快運送武器，協助烏克蘭擊敗俄羅斯。澤連斯基警告與會的全球領導人，猶豫不決及拖延將威脅他們國家自身的安全。